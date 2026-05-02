Förutom en match i division tre blev det inget spel i år för profilen. Nu berättar David Åslin om framtidsplanerna – där en tränarkarriär ligger i sikte.

— Jag tycker att det är väldigt roligt att träna ungdomar, särskilt sådana som har ett driv och vill utvecklas, säger 36-åringen till Hockeysverige.se.’

Det har varit relativt tyst kring 36-årige David Åslin den senaste säsongen. Tittar man på Eliteprospects.com står han registrerad för division 3-klubben Brinkens IF, med hemmarink på anrika Östermalms IP. Hockeysverige.se reste till just Östermalms IP – där man faktiskt spelade VM-hockey redan 1949 – för att lyssna med Åslin om hur tankarna går framåt, men också kring vad han har sysslat med den senaste säsongen.

– Säsongen har varit bra och jag har vilat mig i form, säger David Åslin med ett leende och fortsätter:

– Jag har tränat lite vid sidan av och varit på is några gånger i veckan. Jag har också varit tränare för Brinkens A-lag, men bland annat även varit skillstränare för klubbens ungdomsakademi.

– Ingen hockey den senaste säsongen. Jag har inte stängt dörrarna helt framåt, men det börjar se mörkt ut för en comeback.

Är tanken att du kanske rent av ska ge dig på en tränarkarriär?

– Ja, det har vuxit fram mer och mer de senaste åren. Jag tycker att det är väldigt roligt att träna ungdomar, särskilt sådana som har ett driv och vill utvecklas.

– Det skulle vara superkul att få jobba som tränare för ett lag.

”Då blir jag faktiskt starstruck”

David Åslin passar även på att hylla Brinkens verksamhet, som mestadels håller till i ishallen på Östermalms IP, mitt emot där vi sitter vid fotbollsläktaren.

– Det är en superorganisation. Nu har jag varit på is med nästan alla åldrar i klubben och det finns väldigt mycket talang där.

– Dessutom är det väldigt seriösa ledare som jobbar med alla ungdomar, så jag har bara gott att säga om föreningen.

Hur ofta springer den tidigare storspelaren Björn Nord runt inne i hallen?

– Det händer. Då blir jag faktiskt lite ”starstruck” – häftigt. Björne är underbar.

Björn Nords son Ben spelar i ett av Brinkens ungdomslag, och äldste sonen, Fred, debuterade i SHL för Djurgården den senaste säsongen. Hans moderklubb är såklart Brinken.

Du har inte stängt dörren för vidare spel, men hur går tankarna inför kommande säsong?

– Egentligen är jag lite för bra för att lägga av. Jag har fortfarande en bra fysik och är egentligen i bättre form nu än vad jag var de senaste åren jag spelade.

– Samtidigt har jag lite andra saker på gång framöver och mår väldigt bra just nu utifrån hur livet ser ut och fungerar med familjen och allt. Vi får se vad som händer, men det känns bra med allt runtomkring att inte spela.

Livet går vidare – vad sysslar du med vid sidan av hockeyn?

– Jag håller på med lite spännande idéer. Bland annat håller jag på att ta fram en hockeyklubba som jag lägger mycket energi och kärlek på.

– Jag tycker att hockeyn har blivit för dyr, och det har vuxit fram hos mig under de senaste åren som spelare att jag skulle vilja göra något med kvalitet som inte behöver kosta en förmögenhet.

– Att fler kan använda bra grejer och inte behöver lägga flera tusen kronor på sin hockey. Det är vad jag ska försöka ”pitcha” framöver.

– För mig är det orimligt att man ska behöva betala sådana summor för det man älskar, framför allt när man är ung.

Vad kommer klubban att heta?

– Zelos. Det är efter den grekiska guden Zelos, som enligt den grekiska mytologin bland annat symboliserar en stark drivkraft att vinna, men också iver och rivalitet.

– Vi har hållit på hela vintern, testat klubbor och kommit fram till en som vi gillar, så vi släpper klubborna i juni.

Nu har du inte stängt dörren helt för spel nästa säsong, men om vi blickar tillbaka på din karriär – vad ser du som höjdpunkterna?

– Jag har prisats för Årets mål tre år i rad. Det värderar jag såklart ganska högt som individuella utmärkelser.

– Sedan har jag spelat med många härliga spelare och fått med mig många fina minnen. Det som sticker ut mest är vändningen i Norge, när vi vände ett 0–3-underläge till vinst. Det var en härlig känsla, särskilt eftersom det var i ett negativt kval. Det var absolut häftigt, avslutar David Åslin innan han slänger sig på hojen hem till Lidingö.

