U17-landslaget tog ny seger – efter tre mål på två minuter

Det blev en målrik historia när det svenska U17-landslaget drabbade samman med Slovakiens dito. Till slut blev det blågul seger med 5-2.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån. Sverige vinner sin grupp i turneringen i Finland.

Efter den inledande segern mot Tjeckien låg Sverige bra till inför den sista gruppspelsmatchen mot Slovakien. Seger och gruppsegern var ett faktum.

Det svenska laget startade också starkt och sköt två mål redan i den första perioden. Det var inledningsvis Lukas Andersson (Färjestad) som nätade. Med bara sekunder kvar av perioden hittade sedan Bosse Meijer (Frölunda) 2-0.

I den andra perioden hamnade Sverige lite på hälarna inledningsvis och Slovakien kvitterade till 2-1 efter slarv i egen zon. Målet fick dock en bra effekt på Sverige som svarade med att trycka gasen i botten.

Ny seger för U17-landslaget

Nils Bartholdsson (Rögle) pricksköt in 3-1, Mikael Kim (Rögle) styrde in 4-1 och Lukas Andersson skrinnade till sig ett läge för att sätta 5-1. Alla tre målen kom inom loppet av två minuter och avgjorde matchen. Slovakien fick förvisso in en kvittering i sista minuten av den andra perioden.

Närmare än så kom de dock inte. Istället spelades den tredje perioden av utan några noterbara händelser. Hjalmar Cilthe (Frölunda) hade tre assist i matchen. Både Marcus Nordmark (Djurgården) och Ludvig Andersson (Örebro) hade två assist. I mål stod Sander Hansen Ahlström, till vardags i Brynäs.

Matchens lirare för Sverige blev Ludvig Andersson.

Nu väntar en semifinal för Sverige under morgondagen. Det blir mot antingen Finland eller Schweiz. De båda nationerna möts senare under fredagen. USA, som redan har slagit båda, är klar gruppetta på den sidan. De ställs i sin tur mot Slovakien, som vann sin match mot Tjeckien och blir grupptvåa.