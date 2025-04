Här är talangerna som tar plats i Team 16

Om två veckor samlas Team 16-landslaget för sista gången den här säsongen.

Nu har förbundskapten Nils Ekman tagit ut truppen med spelare födda 2009.

Nils Ekman har bland annat plockat ut Douglas Johnsson i den nya truppen. Foto: Bildbyrån

Team 16 kommer att avsluta säsongen med en hemmaturnering senare i april. De spelar nämligen en fyrnationsturnering i Tranås där Slovakien, Finland och Tjeckien står för motståndet. Det blir då också 09-landslagets sista samling.

– Det ska bli kul att avsluta säsongen med en turnering på hemmaplan. Det här året har varit lärorikt på många sätt och många spelare har tagit kliv i sin utveckling och lärt sig mer om det internationella spelet. Jag hoppas att vi tillsammans får en bra avslutning på säsongen och tar med oss erfarenheterna framåt, säger förbundskapten Nils Ekman.

U16-landslaget kommer att spela tre matcher i turneringen mellan 18 och 20 april. Tidigare under säsongen har landslaget tagit tre vinster och åkt på fyra förluster på sju matcher under vintern.

Truppen

Målvakter:

30. Vilmer Salén Forsberg, Södertälje SK

35. Arvid Byström, MoDo Hockey

Backar:

2. Yelverton Lindberg Steén, Växjö Lakers HC

3. Oskar Persson, Djurgårdens IF

4. Samuel Storck, HV71

5. Noel Stenlund, IF Malmö Redhawks

7. Douglas Johnsson, Skellefteå AIK

9. Hugo Eriksson, HV71

20. Tom Bjurman, Färjestad BK

Forwards:

10. Hugo Wieden, Rögle BK

12. Wille Andersson Jöhnk, Lidingö Vikings HC

13. Lexus Lidmo, Enköpings SK HK

14. Milan Sundström, MoDo Hockey

15. Vilgot Nygren, Färjestad BK

18. Olle Zetterstedt, Frölunda HC

19. Loui Karlsson, Leksands IF

21. Filip Wahlén, Örebro HK

22. Alfred Nordén, HV71

23. Oliver Sundberg, Djurgårdens IF

24. Noel Nord, Leksands IF

28. Tom Pråhl, Brinkens IF

29. Noah Nilsson, Mörrums GoIS IK