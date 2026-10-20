Klar för collegespel: "Tacksam för möjligheten"

Olle Därth.

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Olle Därth lämnade Timrå för spel i den amerikanska juniorligan USHL inför den här säsongen. Där har 19-åringen haft en poängstark start på säsongen med Dubuque Fighting Saints – och nu har Därth även gjort klart med spel i collegeligan.

Via ett inlägg på Instagram meddelar forwarden att han kommer att representera University of Maine från och med nästa säsong.

"Jag vill tacka min familj, mina vänner, tränare, lagkamrater, rådgivare och alla andra som har stöttat mig och hjälpt mig på vägen. Jag är tacksam för den här möjligheten och ser fram emot det som väntar", skriver han i inlägget.

Gjorde sju poäng på två matcher i helgen

Därth har inlett säsongen med att göra elva poäng (4+7) på tio matcher för Dubuque, där sju av dessa poäng kom i två av lagets matcher mot USNTDP Juniors. Helgens poängsuccé resulterade även i att Därth prisades som veckans forward i juniorligan.

Innan flytten till USA spelade Därth en och en halv säsong i Timrå, dit han kom från Leksand.Därth spelade förra säsongen tre matcher i SHL med Timrå och i U20-laget noterades han för 29 poäng (14+15) på 33 matcher. Forwarden har Älta IF som moderklubb och har även spelat ungdoms- och juniorhockey i Nacka. 2023 var Därth lagkapten i TV-pucken för Stockholm Syd, som tog silver i turneringen.