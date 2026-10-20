Här är svenska U18-truppen till femnationsturneringen

Mellan 4-7 november är det den andra turneringen för Sveriges U18 lag. Första turneringen var Hlinka Gretzky Cup som var i början av augusti och gick inte som förväntat för Sverige. Efter förlust mot både Schweiz och Kanada missade man slutspelet och vill nu ha revansch.
En femnationsturnering i schweiziska Kloten väntar mot USA, Schweiz, Tjeckien och Finland.
I truppen hittar vi Oliver Sundberg och Dorian Eklund Aspe som var de bäst poängplockande under Hlinka Gretzky Cup med sex poäng vardera den första turneringen för säsongen. Även Färjestads back Tom Bjurman är uttagen som har dominerat i U20 Nationell under inledningen av säsongen. Vi hittar även två målvakter som inte var med augusti men som stått matcher i landslagströjan tidigare.
"Revanschlust"
Dessutom finns det en del nya namn i landslagssammanhang när förbundskapten Thomas Paananen presenterat truppen. Bland annat Färjestads back Robin Nilsson och HV71:s Nils Valfridsson som båda har spelat mestadels av säsongen i sina klubbars U20 lag.
– Efter en tuffare turnering för oss i Hlinka Gretzky Cup, är det revanschlust i ledarstaben och vi ser fram emot att komma ner till Schweiz och mäta krafterna med de här lagen. Vi har tagit ut en spännande trupp, med ett gäng debutanter som gör sina första framträdanden i landslagströjan, säger Paananen i ett pressmeddelande.
Truppen som blev uttagen till Hlinka Gretzky Cup i början av augusti innehöll både Vilmer Salén Forsberg och Wilson Boumedienne som spelar i juniorligorna i Nordamerika. De är inte uttagna och förra truppen innehöll även stortalangen Milan Sundström, som blivit uttagen till sista JVM-truppen.
Svenska truppen
Juniorkronornas trupp
Målvakter
1. Markus Brodén, Malmö
35. Fabian Salasca Nääs, Björklöven
Backar
2. Yelverton Lindberg Steén, Växjö
3. Carl Norrbin, AIK
4.Emil Svensson, Mora
6. Nils Valfridsson, HV71
7. Douglas Johnsson, Skellefteå
8. Robin Nilsson, Färjestad
20. Tom Bjurman, Färjestad
Forwards
10. Olle Zetterstedt, Frölunda
11. Wiggo Forsberg, Frölunda
14. Tom Pråhl, Djurgården
16. Benjamin Nyström, Luleå
17. Love Lorentzon, Skellefteå
19. Loui Karlsson, Leksand
21. William Pecirep, Almtuna
22. Ludvig Vestman, Skellefteå
23. Oliver Sundberg, Djurgården
24. Noel Nord, Leksand
27. Dorian Eklund Aspe, Djurgården
28. Alexander Thunblom, HV71
29. Charlie Kalldin, Frölunda
Sveriges spelschema
4/11 klockan 15.30: Sverige-USA
5/11 klockan 19.30: Sverige-Schweiz
6/11 klockan 19.30: Sverige-Tjeckien
7/11 klockan 13.30: Sverige-Finland