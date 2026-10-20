Här är svenska U18-truppen till femnationsturneringen

Thomas Paananen har tagit ut sitt svenska U18-landslag för femnationsturneringen i Schweiz.

Mellan 4-7 november är det den andra turneringen för Sveriges U18 lag. Första turneringen var Hlinka Gretzky Cup som var i början av augusti och gick inte som förväntat för Sverige. Efter förlust mot både Schweiz och Kanada missade man slutspelet och vill nu ha revansch.

En femnationsturnering i schweiziska Kloten väntar mot USA, Schweiz, Tjeckien och Finland.

I truppen hittar vi Oliver Sundberg och Dorian Eklund Aspe som var de bäst poängplockande under Hlinka Gretzky Cup med sex poäng vardera den första turneringen för säsongen. Även Färjestads back Tom Bjurman är uttagen som har dominerat i U20 Nationell under inledningen av säsongen. Vi hittar även två målvakter som inte var med augusti men som stått matcher i landslagströjan tidigare.

"Revanschlust"

Dessutom finns det en del nya namn i landslagssammanhang när förbundskapten Thomas Paananen presenterat truppen. Bland annat Färjestads back Robin Nilsson och HV71:s Nils Valfridsson som båda har spelat mestadels av säsongen i sina klubbars U20 lag.

– Efter en tuffare turnering för oss i Hlinka Gretzky Cup, är det revanschlust i ledarstaben och vi ser fram emot att komma ner till Schweiz och mäta krafterna med de här lagen. Vi har tagit ut en spännande trupp, med ett gäng debutanter som gör sina första framträdanden i landslagströjan, säger Paananen i ett pressmeddelande.

Truppen som blev uttagen till Hlinka Gretzky Cup i början av augusti innehöll både Vilmer Salén Forsberg och Wilson Boumedienne som spelar i juniorligorna i Nordamerika. De är inte uttagna och förra truppen innehöll även stortalangen Milan Sundström, som blivit uttagen till sista JVM-truppen.

Svenska truppen

Juniorkronornas trupp

Målvakter

1. Markus Brodén, Malmö

35. Fabian Salasca Nääs, Björklöven

Backar

2. Yelverton Lindberg Steén, Växjö

3. Carl Norrbin, AIK

4.Emil Svensson, Mora

6. Nils Valfridsson, HV71

7. Douglas Johnsson, Skellefteå

8. Robin Nilsson, Färjestad

20. Tom Bjurman, Färjestad

Forwards

10. Olle Zetterstedt, Frölunda

11. Wiggo Forsberg, Frölunda

14. Tom Pråhl, Djurgården

16. Benjamin Nyström, Luleå

17. Love Lorentzon, Skellefteå

19. Loui Karlsson, Leksand

21. William Pecirep, Almtuna

22. Ludvig Vestman, Skellefteå

23. Oliver Sundberg, Djurgården

24. Noel Nord, Leksand

27. Dorian Eklund Aspe, Djurgården

28. Alexander Thunblom, HV71

29. Charlie Kalldin, Frölunda

Sveriges spelschema

4/11 klockan 15.30: Sverige-USA

5/11 klockan 19.30: Sverige-Schweiz

6/11 klockan 19.30: Sverige-Tjeckien

7/11 klockan 13.30: Sverige-Finland