Legendaren tar över Hockeyettan-klubben

Tomas Holmström är ny huvudtränare i Piteå Hockey. Legendaren, med fyra Stanley Cup och ett OS-guld, tar därmed över Hockeyettan-klubben.

Tomas Holmström tar över som huvudtränare i Piteå.

Foto: Bildbyrån.

Piteå har gått tungt och ligger i botten av den norra Hockeyettan-serien. Nu väljer de också att göra förändringar i ledarstaben. Sebastian Fuchs och Peter Wallmark får sparken och in kommer en av svensk hockeys stora.

Tomas Holmström tar över huvudansvaret och får Daniel Rankvist som assisterande tränare. Holmström är en av våra mest meriterade spelare genom tiderna med hela fyra Stanley Cup och ett OS-guld. Han var under Detroits glansdagar en nyckelspelare under dynastin. Dessutom var han med och vann guldet i Turin 2006. Hela NHL-karriären, som avslutades 2012, spenderades i Red Wings.

Tomas Holmström blir huvudtränare i Piteå

Sedan dess har han varit tränare för Norrbotten i TV-pucken och även varit involverad i Piteås juniorlag. Men nu kommer chansen på seniornivå när han alltså tar över Hockeyettan-laget.

— Det är givetvis ett tråkigt besked att behöva ge. Vi har inte fått ut den potential som truppen besitter och vi måste se till både de sportsliga resultaten och vad som är bäst för föreningen. Det är inte ett enkelt beslut att ta men med tanke på rådande situation så har vi gjort en samlad bedömning av läget och vi har landat i det här beslutet, ett oerhört tråkigt beslut för alla parter. Fokusen nu ligger på laget, kommande matcher och det gemensamma arbete vi måste göra framöver, säger sportchef Anton Wallstén i ett pressmeddelande.

Tomas Holmström spelade själv tre säsonger i Piteås A-lag mellan 1990 och 1993. Efter det blev det spel i Boden, Luleå och sedan Detroit. Totalt har han gjort 1 027 NHL-matcher. Framför allt utmärkte han sig med sin oömma spelstil och sin förmåga att jobba framför motståndarmålet, där han anses vara en av tidernas bästa.

