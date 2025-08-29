Silly och surr från Hockeyettan: ”Drömmer om storskytten”
Följ HockeySverige på
Google news
Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp snacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.
- Visar intresse för rutinerad anfallare
- Backsidan är inte stängd trots rekrytering
- Powerforwarden på marknaden
- Målvaktens klubbjakt går vidare
Det har blivit dags för några snabba rykten och spaningar i punktform igen. Försäsongen är i full gång och bakom kulisserna händer fortfarande en hel del spännande med trupperna i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på [email protected]
Den här artikeln handlar om: