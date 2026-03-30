Hudiksvall vidare – avgjorde serien mot Sundsvall

Hudiksvall segrade – 6–3 mot Sundsvall

Segern på bortaplan med 6–3 (3–0, 0–0, 3–3) gör att Hudiksvall har vunnit matchserien mot Sundsvall i Hockeyettan norra, semifinal. Hudiksvall vann serien i tre raka matcher.

Hudiksvall tog därmed sjätte raka seger mot just Sundsvall.

Hudiksvalls Lucas Thorstensson tremålsskytt

Hudiksvall stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 8.59 i mitten av perioden.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Tredje perioden slutade 3–3 och Hudiksvall vann matchen med 6–3.

Hudiksvalls Lucas Thorstensson stod för fem poäng, varav tre mål, Carl Wassenius gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Loa Milfors gjorde ett mål och två assist.

Sundsvall–Hudiksvall 3–6 (0–3, 0–0, 3–3)

Hockeyettan norra, semifinal

Första perioden: 0–1 (8.47) Lucas Thorstensson (Arvid Sundin, Henrik Olsén), 0–2 (12.49) Lucas Thorstensson (Loa Milfors), 0–3 (17.46) Lucas Thorstensson (Carl Wassenius, Henrik Olsén).

Tredje perioden: 0–4 (46.10) Loa Milfors (Lucas Thorstensson, Carl Wassenius), 1–4 (48.01) Martin Arpe (Nils Nordh), 2–4 (48.55) Johan Lindholm (Jonathan Lidman, William Falkenhäll), 2–5 (53.44) Carl Wassenius (Lucas Thorstensson, Loa Milfors), 3–5 (55.13) Martin Arpe (Elliot Sigrell, Nils Nordh), 3–6 (59.42) Sebastian Walfridsson (Elias Degnell).

Slutresultat i serien: Sundsvall–Hudiksvall 0–3