Prisas – som årets målvakt 2025

Årets målvakt i Hockeyallsvenskan blir Samuel Jonsson.

21-åringen i BIK Karlskoga tar hem utmärkelsen efter genombrottet.

– Någonstans där direkt efter operationen fick jag en jäkla revanschlust att bevisa vad jag går för, har han tidigare berättar för hockeysverige.se.

Samuel Jonsson. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Samuel Jonssons första seniorsäsong avslutades med endast tre matcher och en operation i januari. Ett drygt år senare prisas den 21-årige målvakten från Gävle som Årets målvakt i Hockeyallsvenskan. Detta meddelar ligan under måndagen.



– Jag var jättenoggrann med rehabiliteringen och kom tillbaka starkare. Det får jag betalt för nu, det jobbet jag lade ner då och under sommarträningen. Det har stärkt mig både fysiskt och mentalt att gå igenom något sådant. Jag är väldigt glad över det, nu är det bara att fortsätta, berättade Jonsson för hockeysverige.se i december.



De andra två finalisterna till priset var Victor Brattström (AIK) och Lars Volden (BIK Karlskoga).



Jonssons hållna nollor (6) var bäst av samtliga målvakter i grundserien, medan räddningsprocenten på 92,23 endast var bakom Victor Brattström. Hans 1.88 insläppta per match kunde ingen heller toppa över de 24 matcher han vaktat kassen under säsongen.



Allt detta trots att det fanns frågetecken kring den unge målvakten inför säsongen.



– Vi ser en jäkla potential i Samuel som han tyvärr aldrig fick visa upp i fjol, så vi är helt trygga med målvaktsparet. Det ska bli spännande att se. Jag tror att de kompletterar varandra jäkligt bra med lugn och rutin från Lars tillsammans med Samuels nyfikenhet. Jag är övertygad om att Lars kommer ta Samuel under sina vingar och att de kommer bilda ett jäkligt starkt målvaktspar, sade sportchefen Torsten Yngveson till hockeysverige.se i slutet av maj.

Juryns Topp fem

1. Samuel Jonsson, BIK Karlskoga

2. Victor Brattström, AIK Hockey

3. Lars Volden, BIK Karlskoga

4. Frans Tuohimaa, Södertälje SK

5. Oskar Blomgren, Almtuna IS