Hockeyallsvenskans bästa (andre)målvakt? “Aldrig gjort förut”

I januari avslutades Samuel Jonssons första seniorsäsong med en operation.

Nu toppar BIK Karlskogas 20-åring målvaktsligan efter fyra (!) raka nollor.

– Det har stärkt mig både fysiskt och mentalt att gå igenom något sådant, berättar han för hockeysverige.se.

Samuel Jonsson. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

22, 32, 21 och 20.



När Samuel Jonsson klev av isen efter söndagsmötet med Almtuna hade han, över de fyra senaste matcherna, räddat 95 av 95 möjliga puckar.



– Det är svinkul. Det är så här man vill att det ska se ut. Det känns som att allt studsar ens väg när man är inne i det här typiska “flowet”, säger BIK Karlskoga-målvakten när hockeysverige.se når honom under måndagen.



Det har nästan gått en månad sedan du släppte in en puck, vad är hemligheten?

– Jag har väl inte ändrat på så mycket egentligen, skrattar Jonsson och fortsätter:

– Det är bara att inte tänka så mycket, gå ut och köra och tro på sitt spel och det man gör. Jag tycker att jag har haft ett bra flyt över hela säsongen. Vi har spelat otroligt bra som lag och defensiven har varit otroligt bra. Jag vet inte hur den underliggande statistiken ser ut, men jag tror att de ser riktigt bra ut. Vi har haft ett riktigt bra “go” i gruppen, så det är bara att rida på den vågen.



Har du någonsin hållit fyra raka nollor tidigare?

– Jag fick den frågan igår också. Det har jag nog aldrig gjort förut, så det är kul att få göra det, skrattar burväktaren.

Tagit revansch – efter operationen: “Det har stärkt mig”

Motståndarna som fått se sina skott räddas gång på gång har varit Kalmar, AIK, Västerås och Almtuna, men de har kommit med några matchers mellanrum. Gävle-fostrade Samuel Jonsson gör nämligen endast sin andra riktiga seniorkarriär. Den första slutade med tre matcher och en operation vid årskiftet.



– Superkul är väl ordet för det (säsongen hittills). Förra året kom jag in och gjorde tre matcher, men fick inte med mig någon vinst. Sen blev jag utlånad till Strömsbro ett tag och så blev det operation där i januari…

– Jättetufft att starta sin seniorkarriär på det sättet, men någonstans där direkt efter operationen fick jag en jäkla revanschlust att bevisa vad jag går för, för mig själv, men även för laget. Jag hade ju ett tvåårskontrakt och skulle tillbaka, fortsätter Jonsson:

– Jag var jättenoggrann med rehabiliteringen och kom tillbaka starkare. Det får jag betalt för nu, det jobbet jag lade ner då och under sommarträningen. Det har stärkt mig både fysiskt och mentalt att gå igenom något sådant. Jag är väldigt glad över det, nu är det bara att fortsätta.



Vågade du tro på det här, även om du lade ner mycket jobb då?

– Absolut. Det är klart att jag ibland har tvekat, men hårt jobb lönar sig oftast.

– Sen vill jag också ge kredd till alla här som trott på mig under resan, grabbarna i laget och ledarna, men även alla runt omkring som varit stöttande. Jag har mycket att tacka dem för.

Samuel Jonsson i oktober 2023. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

Stora förtroende i BIK: “Det har hjälpt mig mycket”

Som Jonsson nämner har förtroendet för honom funnits där från början – trots att han endast hade tre allsvenska matcher med sig in i 2024/25.



– Vi ser en jäkla potential i Samuel som han tyvärr aldrig fick visa upp i fjol, så vi är helt trygga med målvaktsparet. Det ska bli spännande att se. Jag tror att de kompletterar varandra jäkligt bra med lugn och rutin från Lars tillsammans med Samuels nyfikenhet. Jag är övertygad om att Lars kommer ta Samuel under sina vingar och att de kommer bilda ett jäkligt starkt målvaktspar, sade sportchefen Torsten Yngveson till hockeysverige.se i slutet av maj.



Jonsson instämmer…



– Det har varit superviktigt och betytt mycket att man känner det förtroendet. Det gör att man får lite motivation själv och jag tycker att jag tagit det på rätt sätt, både genom att bevisa för mig själv och för andra att jag helt enkelt kan. Det har hjälpt mig mycket.



Var du någon gång orolig över hur det skulle gå i år?

– Ja, man var väl lite ifrågasättande stundtals, men vi gick rätt tufft när jag fick de där tre första matcherna också. Jag fick ta de ljusglimtar som fanns och fokusera på det positiva, och sen aldrig ge upp, utan bara fortsätta att tro på det. Det har varit det viktigaste.

Hockeyallsvenskans bästa (andre)målvakt? “En mentor”

Nu har Samuel Jonsson spelat elva matcher 2024/25 och har den bästa räddningsprocenten i hela Hockeyallsvenskan (94,3).



– Det betydde mycket att jag fick ett år och blev lite varm i kläderna, säger Jonsson om att anpassa sig till nivån.

– Efter operationen gick jag på kryckor och var hemma i Gävle en månad, men sen var jag på plats i Karlskoga resten av tiden. Det gör mycket att bara få vara runt laget och se hur allt fungerar på hög seniornivå. Även lära känna folk på kontoret. Det gör mycket, att man känner sig trygg. Jag tror att det har varit en stor del också.



Hur viktig har Lars (Volden) varit för dig i det här, som mentor?

– Det är han verkligen, lite som en mentor. Han har betytt jättemycket såklart. Han är väldigt, väldigt lugn som person, det smittar verkligen av sig.

– I första försäsongsmatchen i år fick jag en tuff förstaperiod borta mot Nybro. Då kom han in och lugnade ner mig och sa lite bra grejer. Jag är väldigt, väldigt tacksam för honom, den tryggheten och hur han är som person. Jag trivs superbra med honom.

Samuel Jonsson och Lars Volden. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård.

Volden, som varit tänkt som förstemålvakt har stått 16 matcher och imponerat, men bakom finns en Jonsson i superform. Det hela skapar en minst sagt speciell sits för BIK.



– Jag tycker att det bara är positivt. Kan man ha två målvakter som gör det bra så är det superpositivt, det är så man vill ha det i ett lag. Det påverkar inte oss negativt alls, utan snarare positivt. Det gör oss bättre, att vi kampas mot varandra. Man blir inte bekväm utan fortsätter köra hela tiden.

– Det är mycket kvar av säsongen också. Målet är att stå där i slutet och ha vunnit alltihop så jag tror det är viktigt att vi ständigt gör varandra bättre. Vi trivs båda i det.



Vad har han sagt nu när du inte släpper några puckar?

– Han är superglad såklart. Han kom igår efter matchen och sa “vad fan händer”, “jag vet inte” svarade jag lite chockad. Han är superstöttande och vi är båda genuint glada för varandra efter matcher. Vi har en bra relation, avslutar Samuel Jonsson.