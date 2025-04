Mora värvar från konkurrenten: ”En offensiv kraft”

Efter en tids rykten är flytten till seriekonkurrenten nu klar.

Jesper Norbäck byter BIK Karlskoga mot Mora IK inför säsongen 2025/26.

– Det känns som att många spelare kommer till Mora och spelar sin bästa hockey och tar stora kliv, säger forwarden.

Jesper Norbäck. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

I slutet av mars uppgavs Jesper Norbäck vara på väg till Mora IK i Expressens podcast Sanny & Svensson. Nu har flytten bekräftats. Forwarden byter BIK Karlskoga mot spel i seriekonkurrenten.



– Han är en offensiv kraft i hockeyallsvenskan, vilket han har visat under flera säsonger där han gjort 143 poäng på 252 matcher, fördelat på 49 mål och 94 assist. En offensivt smart forward som gillar att vara delaktig i spelet och skapa målchanser. Jag tycker att han även har utvecklat sitt spel över hela isen. Jesper kommer till Mora IK för att fortsätta utvecklas som spelare och för att ta nästa steg i sin karriär. Det ska bli kul att se Jesper i Mora IK, det är en spelare vi haft ögonen på under en längre tid, säger sportchefen Andreas Hägglund på lagets sajt under onsdagen.

Därför blev det Mora: ”Erkänt bra”

Som Hägglund är inne på är detta en spelare med ett fint poängfacit från tin tid i andradivisionen. Inte minst från åren i Almtuna där han vid ett tillfälle var uppe och nosade på 40 poäng under en grundserie. Senast kommer Norbäck från två år i BIK Karlskoga där rollen blivit gradvis mindre över tid.



– Jag hade väldigt bra samtal med sportchef Andreas och fick direkt en bra känsla för klubben. Utöver det är Mora en erkänt bra klubb på att utveckla spelare och samtidigt ett lag som alltid är med och spelar slutspel långt in på våren när matcherna är som roligast. Dessutom tycker jag Mora spelar en rolig hockey, vilket lockade mig, säger 27-årige Norbäck om klubbvalet och fortsätter:

– Jag tror att tiden i Mora kommer att hjälpa mig i min utveckling som hockeyspelare, framför allt eftersom det känns som att många spelare kommer till Mora och spelar sin bästa hockey och tar stora kliv i sin utveckling under sin tid i klubben. Jag har även en bild av Mora som en förening där de flesta trivs både på och utanför isen, vilket jag vet är väldigt viktigt för att kunna utvecklas och vara så bra som möjligt ute på planen.