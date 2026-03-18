MoDo vinner igen – körde över AIK

Efter en seger i de två första matcherna har MoDo nu ett grepp om kvartsfinalen mot AIK. Den andra matchen slutade 5-1 efter en svag insats av gästerna.

MoDo har utnyttjat hemmafördelen på ett ypperligt sätt och har 2-0 i matcher mot AIK. I den första perioden var det hemmalaget som tog tag i matchen genom Måns Carlsson som slog in en retur från nära håll.

2-0 kom sedan från Gerry Fitzgerald som fick en fin pass av slutspelskungen Tyler Kelleher.

AIK svarade i den andra perioden genom Oscar Nord, som hittade rätt i powerplay. AIK fick däremot inte någon vidare fart av målet utan istället kom 3-1 av August Berg, ett mål som såg långtifrån otagbart ut för Victor Brattström. Av bara farten satte sedan Kyle Topping 4-1.

— Vi matar på här och är hungriga, snabba i spelvändningar. Vi jobbar djupt på dem och det känns bra. Jag tycker att vi slappnar av lite mer i dag och bara kör. Det var lite spänt i första matchen men nu är vi framgångsrika i vårt spel, säger Jesper Olofsson i TV4.

MoDo vann som bekant den första matchen på övertid. I det andra mötet blev det nu inte lika jämnt. Även skottstatistiken och spelet visade en stor fördel för hemmalaget, som efter två perioder hade ledningen med 4-1.

— Vi behöver vara bättre, jag tycker inte att vi har kommit upp i nivå i spel med pucken, framför allt. Vi slarvar för mycket och tar lite dumma beslut vilket ger dem energi. Jag tycker att vi släpper pucken i fel läge och jag tycker att vi behöver ta bättre beslut, sa Oscar Nord i TV4 efter den andra perioden.

I den tredje perioden kom 5-1 när Tyler Kelleher gjorde sitt fjärde mål och femte poäng på de två första matcherna mot AIK. Det blev också det sista målet i matchen.

— MoDo är klart bättre än oss i dag, det är inget att säga om det. Vi sätter oss i en del dumma lägen i den andra perioden och där får de lite luft. Det grinar lite illa i dag, det studsar emot i dag hela vägen. Så är det i matchserier och vi kommer igen på fredag, säger Johan Andersson.