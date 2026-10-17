Reagerar efter derbyförlusten: "Jag är ruggigt irriterad"

Kim Johansson är irriterad över Kalmars insats i derbyt.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Oskarshamn och Kalmar ställdes mot varandra i ett länsderby under lördagskvällen. Det var ett Oskarshamn som kom från en 8-2-seger mot Almtuna under gårdagen medan Kalmar förlorade med 2-1 hemma mot MoDo i går.

Det blev en svängig och händelserik match i Be-Ge Hockey Center där Oskarshamn hade ledningen med både 1-0 och 2-1 i första perioden. Kalmar kom dock tillbaka och vände också på tillställningen när Allan McShane satte 2-3 i andra perioden. Oskarshamn lyckades dock kvittera innan paus och ställningen var 3-3 inför tredje perioden.

Succén fortsätter för Joel Svensson: "Jävligt roligt"

Där var det hemmalaget som lyckades avgöra matchen. Först var det succéspelaren Joel Svensson som gav Oskarshamn ledningen med 4-3. Sedan kunde Danny Dzhaniyev sätta spiken i kistan med ett 5-3-mål. Oskarshamn lyckades sedan hålla undan och vinna matchen.

– Nu i efterhand kan man väl säga att det var en fantastisk kväll. Det var en bra hockeymatch, tajt men vi lyckas knyta ihop det på slutet. Det är riktigt bra, säger matchhjälten Svensson till TV4 efter vinsten.

Med sin fullträff i kväll kliver Joel Svensson nu upp på tolv fullträffar på 13 matcher och han leder därmed skytteligan i HockeyAllsvenskan . Totalt har han gjort 21 poäng och är därmed tvåa i poängligan bakom Tyler Kelleher.

– Det är kul, jag har fått en bra start. Det mesta känns bra egentligen, det är bara jävligt roligt, säger Joel Svensson om succéstarten.

Frustrerat i Kalmar: "Släpper in för enkla mål"

I Kalmar var det dock inga muntra miner efter förlusten. Backen Kim Johansson vädrade sin frustration sedan laget tappat 3-2-ledningen till förlust 3-5.

– Jag är ruggigt irriterad. Jag tycker att Oskarshamn tävlar bättre än oss. Vi har en bra andra period men sedan släpper vi in två för enkla mål i tredje och då torskar man. Det är otroligt surt, så är det. Vi vill vinna de här matcherna, säger Johansson till TV4.

Enligt Kim Johansson var Kalmars insats inte tillräckligt bra för att de skulle ha chans att plocka poäng i kvällens match.

– Jag tycker att vi gör det okej men okej räcker inte här i ett derby. Det är för enkla mål. De två målen som de gör här i sista, det är för enkelt, säger han.

Oskarshamn – Kalmar 5–3 (2-2,1-1,2-0)

Oskarshamn: Manuel Ågren, Filiph Engsund, Matt Brown, Joel Svensson, Danny Dzhaniyev.

Kalmar: Jakob Ihs-Wozniak, Hampus Plato, Allan McShane.