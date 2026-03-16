Avslöjar detaljerna i nya avtalet: ”Rekordstort”

Hockeyallsvenskan och TV4 har enats om ett nytt TV-avtal. Nu avslöjar Oskarshamns ordförande, Johan Franzén, detaljerna.

– Allt blir bättre i det nya avtalet, säger han till Barometern-OT.

skarshamns ordförande, Johan Franzén, satt med när Hockeyallsvenskan och TV4 enades om ett nytt avtal. Foto: Bildbyrån (montage).

Med ett utgående TV-avtal efter säsongen, och rykten om en ekonomisk halvering, har flera sportchefer valt att avvakta med sina lagbyggen. Nu, efter måndagens besked, kan de fortsätta planera. Hockeyallsvenskan och TV4 är överens – det nya avtalet sträcker sig till 2030.

Men vad innebär det ekonomisk för klubbarna? ”Det är en fråga för hockeyallsvenskan att svara på”, menade TV4:s sportdirektör Johan Cederqvist när Aftonbladet kom med uppgifterna.

Nu avslöjar Oskarshamns ordförande Johan Franzén en del av detaljerna. Detta efter att han suttit med under förhandlingarna.

– Det är rekordstort för att vara Hockeyallsvenskan. Ingen mer än vi själva trodde nog att vi skulle öka. I en värld där alla rättigheter gått ner med 25 procent känns det otroligt bra, säger han till Barometern-OT.

Det kan klubbarna räkna med: ”Inget blir sämre”

Franzén, som företrätt Hockeyallsvenskan, berättar även att andra detaljer gör det nya avtalet mer förmånligt. Däribland att fler matcher kommer att sändas i ”riktig” TV, samt i TV12.

– Klubbarna kommer kunna räkna med samma ligabidrag som de haft. Minst, menar även Franzén.

– Inget blir sämre. Det är rekordstort, innehållsmässigt är det bättre, vi är kvar på den mest folkliga kanalen, vi kommer synas mer i TV4 och TV12, vi har kvar synken med SHL, säger han även i Barometern-OT.

IKO:s ordförande bekräftar även att man inte påverkats av det faktum att antingen Leksand eller HV71 kommer att åka ur SHL.

Det nuvarande avtalet har, enligt uppgifter, varit värt 100 miljoner kronor per säsong. Två tredjedelar har delats ut till de 14 klubbarna, alltså runt fem miljoner vardera.

Så slutade grundserien 2025/26

