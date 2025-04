Mästare i Schweiz – nu ansluter stjärnan till Tre Kronor

För andra året i rad blev han mästare i Schweiz. Nu ansluter Jesper Frödén till Tre Kronor i uppladdningen inför hockey-VM.

Foto: Jonas Philipp.

Jesper Frödén har två raka mästartitlar i Schweiz samtidigt som han även var med och tog ett brons i VM förra året. Även i år kommer forwarden få chansen att spela sig in i VM-truppen. Tre Kronor meddelar nämligen under tisdagen att 30-åringen ansluter till truppen.

Forwarden stod för 41 poäng på 45 matcher i grundserien och ytterligare åtta poäng på 16 matcher i slutspelet.

I förra årets VM-lag blev det tre assist på nio matcher. Det var också hans andra VM i karriären. När Sverige nu ska spela i Betano Hockey Games ansluter stjärnan till laget.

Idag möttes Tre Kronor av ett bekant ansikte, som kom med trunken bärandes på axeln 😉



Välkommen tillbaka, Jesper Frödén och stort grattis till andra raka schweiziska mästerskapstiteln 👏

Det är ett redan stjärnspäckat lag med NHL-spelare som William Eklund, Mika Zibanejad, Leo Carlsson, Marcus Pettersson med flera. Det är under torsdagen som Sverige kliver in i turneringen då man ställs mot Schweiz. Det blir sedan ytterligare två matcher mot Tjeckien och Finland under lördagen respektive söndagen.

Tre Kronor har haft ett tungt facit på senare tid men nu har truppen spetsats rejält. Det är inte heller långt kvar tills VM på hemmaplan börjar den nionde maj mot Slovakien.