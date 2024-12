TV: Nobbas – trots storformen: “Ett mål jag hade”

Trots att Rasmus Sandin är i sitt livs form (?) nobbas han inför 4 Nations Face-Off.

För hockeysverige.se ger Washington Capitals svenske back nu sin syn på beskedet.

– Man vill såklart göra allt man kan för att vara med i diskussionen, säger 24-åringen.

Rasmus Sandin. Foto: Bildbyrån och Jung (montage).

Rasmus Sandin är inne på sin andra hela säsong i Washington Capitals. Laget toppar den östra konferensen, har gjort flest mål i NHL – och den svenske backen har kanske gjort sin karriärs bästa säsongsinledning. Ändå står han, och alla andra Capitals spelare, nu utanför landslagstruppen till 4 Nations Face-Off.



I en video intervju reagerar nu 24-åringen på det hela:



– Vi har så otroligt bra backsida i svensk hockey så det är inte ett lätt lag att slå sig in i, men det är klart det var ett litet mål jag hade, säger han till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det ska bli otroligt kul att titta på i alla fall. Sen får vi ta det därifrån. Det kommer flera grejer framöver.



Sandin representerade Tre Kronor så sent som under VM 2023.



Se hela svaret från Rasmus Sandin i videospelaren ovan.



Mer om och med Rasmus Sandin kommer på hockeysverige.se.