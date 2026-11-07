Succén i natt – håller nollan i comebacken

Carl Lindbom storspelade direkt i sin återkomst till isen.

Foto: Robert Edwards-Imagn Images

Carl Lindbom fick en succéstart på säsongen i AHL med farmarlaget Henderson Silver Knights men drabbades sedan av en skada som har hållit honom borta från spel den senaste tiden.

Efter nästan tre veckors skadefrånvaro var Lindbom dock tillbaka i natt när Henderson spelade en hemmamatch mot San Diego Gulls. Det blev då en succéartad comeback för svensken i kassen.

Carl Lindbom håller nollan i sin AHL-comeback

Silver Knights vann matchen med 1-0 sedan forwarden Mitch McLain gjort matchens enda mål efter 7:23 minuter i första perioden. Därefter var det San Diego Gulls som ägde matchen och vann skotten med 31-18 – men Carl Lindbom motade allt.

I sin återkomst efter skadan höll Lindbom nollan och räddade alla 31 skott i vinsten.

– Det kändes ganska bra tidigt. Det suger att vara skadad men samtidigt kan det också vara ett sätt att jobba på det mentala. Jag tyckte att det kändes bra direkt, säger Lindbom i ett klipp via Henderson Silver Knights sociala kanaler.

Carl Lindbom trivdes som fisken i vattnet när han var tillbaka på isen. Att vinna med 1-0 var också det perfekta resultatet för målvakten.

– Jag älskar det. Det är roligt som målvakt att vinna med 1-0. Det är också ett kvitto på hur bra vi är defensivt, säger han.

Fick NHL-debutera i Vegas förra säsongen

Därmed fortsätter Carl Lindbom sin succéhöst i farmarligan. 23-åringen har vaktat kassen i fem AHL-matcher den här säsongen och har 95,7 i räddningsprocent samt 1,08 insläppta mål per match. Lindbom har också hållit nollan i två av fem matcher så här långt.

Detta är Lindboms tredje säsong i Nordamerika sedan han lämnade Färjestad 2024. Han har då haft starka siffror i AHL och förra säsongen fick Lindbom också göra NHL -debut med Vegas Golden Knights . Det blev åtta NHL-matcher för stockholmaren i fjol men den här säsongen har han ännu inte fått chansen av Vegas.