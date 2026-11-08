Axel Sandin Pellikka skjuter sitt första mål för säsongen.

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Axel Sandin Pellikka åkte över till Nordamerika inför förra säsongen för sin första säsong i Detroit Red Wings. I fjol blev det 21 poäng på 68 matcher som rookie i NHL men under våren blev "ASP" sedan petad av tränaren Todd McLellan. Han skickades sedan ner till farmarlaget Grand Rapids Griffins där han avslutade säsongen i AHL.

I år skulle Sandin Pellikka revanschera sig och tog en plats i Detroit direkt när säsongen började. Efter 0+1 på sju matcher petades dock 21-åringen igen av Detroit . Han har då fått se sig bli passerad i rangordningen av andra svenska backar som Anton Johansson, William Wallinder och Andreas Englund. Förra veckan skickades han sedan till ner AHL för spel i Grand Rapids igen.

Axel Sandin Pellikka skjuter säsongens första mål i AHL

Axel Sandin Pellikka inledde starkt med två assist på sina två första matcher tillbaka i farmarligan. Efter att ha gått poänglös i en match hamnade "ASP" sedan i poängprotokollet igen under natten. Då kom även hans första mål för säsongen.

Under första perioden i bortamatchen mot Rockford IceHogs smällde Axel Sandin Pellikka in pucken i powerplay för att spräcka sin personliga nolla. Efter fullträffen har Sandin Pellikka nu noterats för 1+2 på fyra matcher sedan han blev nedskickad till AHL.

Målet innebar 3-0 till Grand Rapids Griffins men sedan tog det roliga slut. Laget föll ihop och Rockford IceHogs stod för en imponerande vändning genom att göra fem raka mål i andra perioden. Rockford vann sedan matchen med 6-4 och det blev alltså förlust för Sandin Pellikka och Grand Rapids.

I matchen blev Noah Dower Nilsson återigen målskytt för Grand Rapids Griffins. Efter att ha gått mållös från sina tio första AHL-matcher har Dower Nilsson nu gjort mål i fyra raka matcher. Wilmer Skoog noterades också för tre assist i förlusten medan William Lagesson stod för en passningspoäng.