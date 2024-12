TV: Skickades ner – dominerade: “Hade tur”

Alexander Nylander svarade på bästa sätt efter nedskickningen till AHL.

Svensken blev både övertidshjälte och hattrickskytt i nattens seger med Toronto Marlies.

– Det var en bra känsla och bra av laget att komma tillbaka, säger 26-åringen.

25 november fick Alexander Nylander uppfylla en stor dröm då han blev uppkallad till Toronto Maple Leafs och fick spela NHL-hockey tillsammans med storebror William Nylander. Inatt var han tillbaka ner i AHL efter att klubben satt upp honom på waivers.



Det hela slutade med en 6–5-seger mot Bakersfield Condors där 26-åringen minst sagt svarade på rätt sätt.



En assist tidigt i den andra perioden blev både 1+1 och 2+2 innan den ordinarie tiden var slut. Förlängningen väntade – trots att Toronto Marlies så sent som i andra perioden legat under med hela 1–5 på. Då klev Nylander fram igen.

En pass in framför mål av Mikko Kokkonen följdes av en lätt touch av Nylander och plötsligt hade pucken gått in vid den första stolpen för ett 6–5-avgörande på övertiden. Plötsligt hade Marlies vänt matchen till en seger och Nylander blivit hattrickskytt med sitt avgörande.



– Jag gissade lite där och hade lite tur. Det var en bra känsla och bra av laget att komma tillbaka efter starten i första perioden, säger han i en intervju på Marlies sociala medier.



Efter de fem mållösa matcherna i NHL gjorde svarade svensken alltså med hela fem poäng i en match. Siffror som tar honom till en total på 17 (11+6) över 15 AHL-matcher denna säsong.

“Credit to our guys.”



Hear from William Villeneuve, Alex Nylander and Head Coach John Gruden in Saturday’s post-game media mash. pic.twitter.com/DS64CgNvvn