Säsongen står runt hörnet men än sitter Simon Johansson utan kontrakt. Den svenska backen väntar på att rätt erbjudande ska komma i Nordamerika – men stänger samtidigt inte dörren för en återkomst till Europa.

– Då är tanken att man ska komma hem och sen försöka komma tillbaka dit, berättar 25-åringen för Hockeysverige.se.

Simon Johansson lämnade Europa efter en framgångsrik säsong i Finland för två år sedan. Sedan dess har det blivit två säsonger med Iowa Wild i AHL.

Nu är svensken dock kontraktslös, och väntar på att få en ny chans i Nordamerika.

Hur har den här ovissa sommaren varit?

– Det har man alltid haft lite i skallen, men samtidigt har jag försökt att inte tänka på det. Utan att istället vara så väl förberedd som möjligt och för att det ska komma en chans.

Just nu är 25-åringen hemma i Stockholm och kör men han har samtidigt varit en del uppe i Leksand där pappa är general manager och de båda yngre bröderna spelar.

– Sommaren har varit bra. Jag har varit hemma i Sverige hela tiden, varit uppe och hälsat på familjen i Leksand. Min fystränare finns dock i Stockholm och isträningen kör jag också i Stockholm.

Simon Johansson har två säsonger i AHL bakom sig

Det var som sagt två år sedan Simon Johansson skrev kontrakt med Minnesota Wild och åkte över. Någon NHL-debut har det dock inte blivit, men likväl två säsonger i AHL. Där har backen framför allt fått känna på spelet på liten rink och kommit in i det nordamerikanska sättet att spela.

Förra säsongen blev det 21 poäng på 72 matcher.

– Jag tycker att jag började helt okej. Jag fick en mer defensiv roll än vad jag var van vid. Jag började helt okej och sen gick andra halvan av säsongen lite bättre. Då släppte jag loss lite mer under andra halvan.

Foto: Alamy/Bailey Hillesheim/Icon Sportswire. Simon Johansson under en träning med Minnesota Wild.

Vad är den största skillnaden mot spelet i Sverige?

– Den mindre rinken gör att det det går fortare. Sen tillåter de mer tuffhet än i Europa, det är lite mer slagsmål och sånt i AHL. När det är mindre rink blir det annorlunda hockey, och då blir det mer att chippa i vissa situationer.

Johansson är en spelskicklig back som under tiden i Sverige hade styrkan i just spelet med puck. Något som har krävt en viss anpassningsperiod under tiden i AHL.

– När det är mindre rink kan misstag straffa dig mer. Där har jag mognat mer i att spela enkelt eller att slå en avgörande passning. Det är den stora skillnaden och det blir tajtare om du gör misstag. Kontra hemma där man kan rädda situationen på ett annat sätt.

“Då är tanken att man ska komma hem”

Nu sitter Simon Johansson alltså utan kontrakt över nästa säsong. Och det med bara veckor kvar innan NHL-lagen drar igång sina camper.

– Just nu vill jag jättegärna åka tillbaka dit. Nu sitter vi och väntar och ser vad som händer. Mitt mål är att spela där.

Hur är dialogen med NHL-klubbarna?

– Vi pratar runt med en del klubbar och det har funnits intresse. Det ska bara lösa sig med allting. Jag har hoppet uppe om att skriva ett kontrakt där borta.

Foto: Bildbyrån/Andreas L Eriksson. Simon Johansson i Djurgården.

Om det inte blir något kontrakt där till hösten finns det dock en chans att vi får se backen hemma i Sverige nästa säsong.

– Just nu är det full fokus där men annars blir det Sverige eller Europa. Då är tanken att man ska komma hem och sen försöka komma tillbaka dit. Det är lite mina tankar.

Hemma i Sverige har familjen Johansson, som tidigare varit urdjurgårdare, nu börjat förknippats med Leksand då båda yngre bröderna, Anton och Victor, är på väg fram samtidigt som pappa Thomas är general manager i A-laget.

– Det har varit superkul för båda två, att de också kan visa vilka duktiga spelare de är. Det är supercoolt att de har blivit draftade och jag är stolt över dem. Jag hoppas att de kan fortsätta ta kliv och det kommer förhoppningsvis. Jag följer Leksand litegrann ändå när både farsan och brorsorna är där. Både J20- och A-lag och jag försöker hänga med.

