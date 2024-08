ANNONS

Med en unik vision för klubben och staden bygger Almtuna om.

Kvar står dock kapten, Marcus Karlström - fortsatt med fanan högt.

– Till slut föll det på att jag känner mig hemma här, berättar stjärnbacken för hockeysverige.se.

Ny sportchef, nya tränare, nya spelare och ny vision. Det mesta ser ut att förändras i Almtuna från och med kommande säsong - men inte när det kommer till lagets kapten.

– Det ska bli kul. Som i början på alla säsonger är man taggad på att dra igång, lära känna alla som kommit hit och gå på is... känna sig som Bambi i en vecka, säger Marcus Karlström till hockeysverige.se, dagen efter att han förlängt sitt kontrakt.

Stjärnbacken, som i och med detta ska göra sin sjätte säsong i tröjan, verkade inte vara helt självklar till denna nya satsning efter 2023/24, men valde till slut att skriva på.

– Det var kanske inte en självklarhet från början. Jag hade några andra saker att ta ställning till från andra lag också, förklarar han och fortsätter:

– Till slut föll det på att jag känner mig hemma här i Almtuna och trivs bra i klubben. Sen tar jag inte heller beslutet själv längre, som jag gjorde när jag var 22. Det kändes bra för mig och familjen, så jag tycker att det är en bra lösning. Det är mycket nytt i år, det blir lite av en nytändning, vilket blir kul.

Nya visionen: “De har spännande idéer”

En nytändning blir det minst sagt. Tony Mårtensson, Jimmy Anderström och Robert Kimby, som utgjort en stabil grund i sina sportchefs- och tränarroller, har bytts ut mot Nicklas Danielsson, Marcus Ragnarsson, Daniel Karlunden, samt Tobias Pehrsson som leder den nya satsningen.

– Till oss som varit här något år hoppas jag att det kanske kan ge en liten nytändning. Det blir lite spännande att börja om med något nytt. Det är som att man får en ny kollega eller chef, det blir alltid ändringar. Hela organisationen vill ju förändra vart Uppsala och hockeyn ska ta vägen tillsammans, så det ska bli kul att följa, säger Marcus Karlström.

Kände du, som kapten, ett ansvar att stanna när många nu lämnat?

– När man väl förhandlar tänker man kanske inte att det är ens eget ansvar att stanna för klubben. Man vill ju göra det som är bra för en själv. Karriären är ändå ganska kort jämfört med andra jobb, säger Karlström och fortsätter:

– Sen när man väl bestämt sig är det klart det blir ett ansvar som kapten. Det förstår jag, och det är något som jag tycker är kul. Kul att vara en del av att ta Almtuna framåt.

Marcus Ragnarsson och Tobias Pehrsson i Almtuna 2014. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson.

I en intervju med Sportbladet har klubbchefen, Tobias Pehrsson och sportchefen, Nicklas Danielsson, tidigare berättar hur “mjuka värden” och utbildning är en del av deras vision för klubben och staden. Lagkaptenen, Marcus Karlström, följer det hela med intresse och ser fram emot vad det kan ge.

– De uppdaterar om läget kontinuerligt. Jag tycker att vi har en bra kommunikation mellan trappstegen i organisationen. Det ska bli spännande att se hur de lockar folk, drar upp intresset och bygga upp hockeyn på ett nytt sätt. De har spännande idéer, så finns det något sätt att hjälpa till så är jag glad.

– De verkar väldigt drivna, ambitiösa och målmedvetna. Det ska bli kul att se vart det tar vägen. Det har ju inte varit så stort intresse även om den publik vi har haft har varit lojal. De kanske också förtjänar att få en liten skjuts i sitt supporterskap.

Slog personbästa: "Kanske en 'late bloomer'"

Backens bästa sätt att hjälpa till är dock kanske på isen. Förra säsongen blev han lagets delade poängkung med Alexander Ljungkrantz och William Eriksson, med 32 (9+23). Ett facit som faktiskt även var hans hittills bästa under en grundserie i seniorkarriären.

– Jag hade inte producerat så mycket i fem mot fem, utan det mesta kom i powerplay till en början. Det gjorde att jag kunde göra mycket poäng. Sen under andra halvan kom det mer i fem mot fem också, berättar Karlström och fortsätter:

– Jag vet inte vad orsaken var riktigt, kanske en ”late bloomer” (skratt). Det var mycket som stämde och jag kände mig i bra form. Det är väl så jag vill prestera i år igen, och vara jämn över 52 matcher för att bidra med poäng igen.

Känner du att du fortfarande utvecklas?

– Ja, det får man ju aldrig ge upp (skratt). Det gäller att hålla motivationen uppe och bli bättre hela tiden. Jag är inte 35 i alla fall, utan 29, även om det anses gammalt i den här truppen (skratt). Jag känner fortfarande att jag kan utvecklas, absolut.

Ja, ungt är det. Av de 14 som nu har kontrakt är det totalt nio som är födda 2000 eller senare.

– Jag är ganska ung i sinnet, men det är klart… det var någon som sa under slutet av förra säsongen ”nu är du tredje äldst”. Då kände jag ”va?”, men man ska väl kanske tillhöra de äldre om man ska vara kapten, säger Karlström, född 1995.

Marcus Karlström under upptaktsträffen inför 2023/24. Foto: Bildbyrån/Maxim Thore.

Vad har du för mål nu under 2024/25?

– Att inte ramla för mycket första veckan på is. Efter det är det väl att ta vid där jag slutade förra året, att fortsätta vara ett hot framåt, stabil bakåt och ta hjälp av (Marcus) Ragnarsson som kommer in.

Hur ser du på lagets chanser?

– Det är svårt. Jag har ju inte så jättebra koll. Jag kollar inte jättemycket på hockey, så alla nya som kommer in är ganska oskrivna blad för mig. Det känns som att alla är motiverade till att träna för att bli bättre, vilket är en bra grund att stå på. Sen vet jag inte hur det kommer bli resultatmässigt. Det får tiden visa.

– Vi har åkt ut i åttondelen i två år i rad, så det är man ju riktigt less på. Vi får se vad som händer nu, men det hade varit kul att komma förbi den lilla tröskeln där.

“Självklart siktar jag uppåt”

Marcus Karlström har blivit beskriven som en av de bästa backarna i hela Hockeyallsvenskan, och har tidigare även varit av intresse för klubben i hemstaden, Gävle. Ändå förbereder han sig nu för sitt åttonde år i andradivisionen - även om målet att klättra finns kvar.

– Ja, så är det väl alltid. Går det bra för laget så går det bra för en själv, och går det bra för en själv så får man väl större uppdrag. Karriären är ju inte så lång, som jag sa, så man vill ju utnyttja det, så självklart siktar jag uppåt, säger han.

29-åringe fick ta ställning till intresse från andra klubbar redan nu och hamnar troligen i en liknande sits nästa sommar då detta ettårskontrakt med Almtuna tar slut. Någon plan finns dock inte än.

– Nej det har jag faktiskt inte. Jag och familjen har tagit beslutet om ett år just nu. Det är lite här och nu-känsla hemma, så jag tänker bara på det här året, så det finns inga långsiktiga planer. Just nu trivs jag jättebra i Almtuna och vill inte byta bort det, avslutar han.

