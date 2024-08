ANNONS

Vilka underpresterande NHL-stjärnor kan hitta tillbaka till formen under 2024/25?

DailyFaceoff's Scott Maxwell ger här sitt svar i form av en lista.

Den här texten publicerades på hockeysverige.se:s systersajt DailyFaceoff tidigare. Den är översatt från engelska till svenska. originalversionen går att läsa här!

Vare sig du gillar det eller inte, har både matematik och tur en roll inom hockeyn. Ibland gör spelare mål eller stoppar puckar oftare än de brukar, och ibland mer sällan. Oavsett kommer verkligheten ikapp, och procenttalen vänder åt andra hållet, om inte spelaren är exceptionellt bra - eller dålig.

Varje år ser vi några spelare prestera på en nivå som är en stor avvikelse från resten av deras karriär, och de kan sedan sällan hålla den nivån. Därför tänkte jag att det vore bra att titta på några spelare som underpresterade 2023/24 och som eventuellt kommer att se sina resultat gå åt andra hållet nästa år. Det är ingen garanti att varje spelare på denna lista kommer att bli bättre, men de flesta kommer troligen att bli det.

Här är några bubblare, innan vi börjar:

Sean Couturier, Philadelphia Flyers:

Couturier har haft några galna säsonger, där han missade en och en halv säsong innan han kom tillbaka detta år, spelade på Selke-nivå och utsågs till kapten för Philadelphia Flyers mitt under säsongen, för att sedan bli bänkad en månad senare. Att bara göra 11 mål samtidigt som skottprocenten ligger på 5,1 är långt ifrån det värsta som hänt honom nyligen, men det innebär åtminstone att han borde göra en bättre säsong nästa år när det gäller målstatistiken .

Anton Forsberg, Ottawa Senators/Vitek Vanecek, San Jose Sharks:

Jag klumpar ihop Forsberg och Vanecek eftersom de båda hade en räddningsprocent som var 0,015 lägre än deras karriärgenomsnitt, och för att båda är något oprövade som startmålvakter i NHL. De är också ihopklumpade eftersom, även om de borde ha en chans till en bättre säsong nästa år, spelar de för två lag med tveksamma försvar, Ottawa Senators och San Jose Sharks. Det är därför ingen garanti att statistiken kommer visa att de gjort en bättre säsong.

Barret Hayton, Utah Hockey Club:

Hayton har haft svårt att leva upp till sin femteplats i draften, och kommer förmodligen aldrig att göra det, men han har åtminstone visat glimtar av potential under sin karriär, särskilt när han får istid med Clayton Keller och Nick Schmaltz. Men den trion sköt bara 6,82 procent i fem mot fem när han inte var skadad, vilket resulterade i bara 3 mål och 10 poäng på 33 matcher. Även om han inte är på nivån av ett femteval i draften, kommer han förmodligen inte vara så dålig nästa säsong om han håller sig frisk.

Taylor Raddysh, Washington Capitals:

Man skulle kunna tro att en spelare som gjorde 20 mål och 37 poäng med Chicago Blackhawks 2022/23 skulle producera liknande resultat efter att de fått franchise-omvandlande talangen, Connor Bedard, men han hade bara 5 mål och 14 poäng på endast fem färre matcher. Han spelade bara 54 fem mot fem-minuter med Bedard, vilket inte hjälper, men han sköt också 6 procent lägre än sitt karriärgenomsnitt. Han kommer att spela i ett mycket bättre Washington Capitals lag nästa säsong, så det och en studs tillbaka till det normala med skottprocenten, borde hjälpa hans poängproduktion.

Connor Brown, Edmonton Oilers

Statistik 2023/24: 4 mål, 8 assist, 12 poäng.

Vad är avvikelsen? Skottprocenten var 7 lägre än karriärgenomsnittet.

Innan förra säsongen var det minsta antalet poäng Brown gjort på en säsong där han spelade mer än 10 matcher 28. Därför verkade han vara ett solitt val för Edmonton Oilers, som troligen kunde ge dem lite djup i målproduktionen, särskilt om han spelade tillsammans med Connor McDavid eller Leon Draisaitl. Men Brown slutade med bara 12 poäng, och endast fyra assist efter sina första 47 matcher. Det var en bedrövlig start innan han tog fart mot slutet av säsongen och i slutspelet. Han är 30, har förmodligen cementerat sig själv som en forward i tredje- eller fjärde-kedjan i detta lag nästa säsong. Han har fortfarande inte bevisat att han kan hitta tillbaka till sin form efter skadan, vilket är en av anledningarna till att detta kan vara det nya normala för honom. Men tills vi ser detta bli en trend år efter år, är det fortfarande möjligt att vi ser honom återgå till sitt gamla jag nästa säsong.

André Burakovsky, Seattle Kraken

Statistik 2023/24: 7 mål, 9 assist, 16 poäng.

Vad är avvikelsen? Skottprocenten var 3,87 lägre än karriärgenomsnittet.

Burakovsky var en av många Seattle Kraken-spelare som gjorde en utmärkt säsong 2022/23, eftersom han trots skador gjorde 13 mål och 39 poäng på 49 matcher för att bidra till deras breda hot framför mål. Liksom många av Krakens bästa offensiva vapen följde han upp dock upp detta med ett sämre år 2023/24, med bara 7 mål och 16 poäng på, återigen, 49 matcher. Baserat på hans produktion tidigare i karriären skulle han hamna någonstans i mitten med en 49-matchssäsong, på 27 poäng (en 46-poängstakt på 82 matcher), så jag förväntar mig att vi förmodligen ser något närmare det från Burakovsky säsongen 2024/25.

Cole Caufield, Montreal Canadiens

Statistik 2023/24: 28 mål, 37 assist, 65 poäng.

Vad är avvikelsen? Skottprocenten var 2,8 lägre än karriärgenomsnittet.

Det är konstigt att säga att en spelare som satte personbästa i mål, assist och poäng också hade otur, men det var fallet för Caufield förra säsongen. En del av anledningen till att han satte rekord för karriären var att han äntligen fick spela en hel säsong på 82-matcher för Montreal Canadiens, dock avslutade han bara med två mål fler än sina 26 2022/23 trots att han tog nästan dubbelt så många skott. Verkligheten är att Caufield existerar någonstans i mitten, inte riktigt bra nog för den 46-målstakt han höll i 2022/23 (där han också sköt 16,5 procent), men inte dålig nog för att bara nå 28 mål som förra säsongen. Om han håller sig frisk, förvänta dig att han gör 30 mål för första gången i sin karriär, och kanske till och med 40.

Filip Gustavsson, Minnesota Wild

Statistik 2023/24: 20-18-4, 89,9 räddningsprocent, 3 hållna nollor, -7.51 räddade mål över det väntade.

Vad är avvikelsen? Räddningsprocenten var 0,013 lägre än karriärgenomsnittet.

Under sin första hela säsong som NHL-målvakt 2022/23 var Gustavsson en av de bästa. Bara Linus Ullmark spelade lika många matcher som Gustavsson och hade en bättre räddningsprocent än Minnesota Wild-målvaktens 93,1, och vid bara 24 år såg det ut som att han var redo att bli en utmärkt startmålvakt i NHL. Men under 2023/24 gick det åt andra hållet. Bara John Gibson, Joonas Korpisalo, Samuel Ersson och Alexandar Georgiev spelade lika många matcher som Gustavsson och hade en sämre räddningsprocent än hans 89,9. Sanningen är att, precis som några andra spelare på denna lista hittills, förmodligen är någonstans i mitten. Förra säsongen gick han tydlig bakåt från 2022/23, så förvänta dig inte att han är någon av dessa målvaktstyper nästa säsong, utan att han slutar som en mer stabil målvakt i 91 till 91,5-intervallet.

Filip Gustavsson. Foto: Bildbyrån/Matt Krohn.

Tomas Hertl, Vegas Golden Knights

Statistik 2023/24: 17 mål, 21 assist, 38 poäng.

Vad är avvikelsen? Skottprocenten var 2,03 lägre än karriärgenomsnittet.

Hertl hade en start att glömma på sin tid i Vegas Golden Knights efter att de värvade honom från Sharks vid trade deadline. Han missade större delen av grundserien, återvände till uppställningen endast sex matcher före slutspelet, och även om han hade solida 4 poäng på 6 matcher där, gjorde han bara 1 mål i den sju matcher långa serien mot Dallas Stars. Totalt sett var hans 38 poäng på 54 matcher förra säsongen okej, men Vegas förväntar sig förmodligen mer av honom. De goda nyheterna är att det förmodligen kommer att hända nästa säsong. Inte bara bör han se sin skottprocent gå upp, men han kommer också att ha mycket bättre spelare bredvid sig än han hade i San Jose förra säsongen.

Darcy Kuemper, Los Angeles Kings

Statistik 2023/24: 13-14-3, 89,0 räddningsprocent, 1 hållen nolla, -1.73 räddade mål över det väntade.

Vad är avvikelsen? Räddningsprocenten var 0,024 lägre än karriärgenomsnittet.

Kuemper är en av två spelare på denna lista som blivit tredjade under uppehållet, men han är den enda som var en del av en “cap dump trade”. Han var stabil under sin första säsong med Capitals, men sedan tog han ett stort steg bakåt med 89,0 i rädddningsprocent, vilket placerade honom bland sex målvakter med den tredje sämsta procenten bland de med minst 30 spelade matcher. Efter Charlie Lindgren succésäsong som säkrade förstaspaden, beslutade Capitals att det var dags att gå vidare från lönetaktsträffen på 5,25 miljoner dollar, i utbyte mot Pierre-Luc Dubois och hans 8,5 miljoner. Nu är Kuemper Los Angeles Kings, och han borde förhoppningsvis se en återgång till sin tidigare form nästa säsong, både med lite regression och att han spelar i en bättre defensiv miljö. Han är 34, så det är ingen garanti, men jag tvivlar på att han kommer att vara så dålig som han var förra säsongen.

Juuse Saros, Nashville Predators

Statistik 2023/24: 35-24-5, 9,06 räddningsprocent, 3 hållna nollor, 7.51 räddade mål över det väntade.

Vad är avvikelsen? Räddningsprocenten var 0,011 lägre än karriärgenomsnittet.

Saros har utan tvekan den bästa statistiken av någon av målvakterna på denna lista, så man kan inte riktigt säga att han gjorde en dålig säsong. Men med tanke på att han är en av de bästa målvakterna i ligan, var det definitivt ett sämre år utifrån hans egna standard. Före denna säsong var hans lägsta räddningsprocent under en säsong 91,4, detta under 2019/20 (exklusive hans debutsäsong 2015/16 där han endast spelade en match), så en räddningsprocent på 90,6 känns säkert ovant för honom. Samtidigt är han bara 29 år, så det är inte som att han börjar bli gammal. Utöver matematiken som visar på att han borde studsa tillbaka, förbättrade sig Nashville Predators också under uppehållet, vilket borde båda gott för en bättre form för Saros. Målvaktsspel är extremt svårt att förutspå, men Saros är en av de få konsekventa.

Mikhail Sergachev, Utah Hockey Club

Statistik 2023/24: 2 mål, 17 assist, 19 poäng

Vad är avvikelsen? Skottprocenten var 2,67 lägre än karriärgenomsnittet.

Sergachev är den andra spelaren att byta lag under uppehållet, och även om en del av det berodde på att Tampa Bay Lightning försökte frigöra utrymme under lönetaket i ett försök att hålla deras Stanley Cup-fönster öppet, var detta mer av en traditionell trejd än en ren “cap dump”. Med det sagt, är det ett solitt köp billigt-förvärv för Utah Hockey Club, eftersom flera långsiktiga skador gjorde att han bara spelade 34 matcher och sedan endast gjorde 19 poäng förra säsongen. Mycket av det inkonsekventa spelet berodde på otur. Laget sköt bara 6,34 procent med honom på isen i fem mot fem, men att byta lag innebär självklart en viss osäkerhet, eftersom det inte kommer att vara samma lagkamrater som studsar tillbaka runt honom, men oavsett borde dessa siffror återgå till det normala nästa säsong, även om han inte spelar med spelare som är så talangfulla som Nikita Kucherov.

Tim Stützle, Ottawa Senators

Statistik 2023/24: 18 mål, 52 assist, 70 poäng.

Vad är avvikelsen? Skottprocenten var 3,5 lägre än karriärgenomsnittet.

Efter att han blivit bättre och bättre under de tre första säsongerna av sin karriär, tog Stutzle ett steg bakåt under 2023/24, och sjönk från 90 till 70 poäng. Intressant nog satte han fortfarande personbästa i assist med 52, men det är det faktum att han gjorde 21 färre mål som verkligen skadade hans poängproduktion. En del av det berodde på en handledsskada som varade hela året, men han hade också ett dåligt år vad gäller skottprocenten efter att han skjutit 17,1 när han gjorde sina 39 mål 2022/23. Han kommer förmodligen fortsätta att vara en playmaker med 50 plus assist, men jag föreställer mig att hans målgörande förmodligen kommer att jämna ut sig på runt 30 mål om det inte sker någon ytterligare utveckling i hans spel.

Andrei Vasilevskiy, Tampa Bay Lightning

Statistik 2023/24: 30-20-2, 90,0 räddningsprocent, 2 hållna nollor, -1.24 räddade mål över det väntade.

Vad är avvikelsen? Räddningsprocenten var 0,019 lägre än karriärgenomsnittet.

Liksom Saros är Vasilevskiy en annan målvakt som anses vara en av de bästa i ligan, men som hade det svårt under 2023/24. För Vasilevskiys är det till stor del på grund av att han hade en operation precis i början av träningslägret, och sedan kom in i säsongen ouppvärmd två månader senare. Dessutom har Lightning tagit ett steg bakåt defensivt, så han fick det tufft under större delen av säsongen. Oavsett resulterade det i de sämsta siffrorna i hans karriär, och med tanke på att han just fyllt 30, är det förmodligen inte på grund av ålder. Med ett Lightning som fortfarande inte riktigt är där de brukade vara, kanske sämre, kommer det att bli intressant att se hur mycket det hela påverkar Vasilevskiy nästa säsong, men han borde fortfarande vara mycket bättre än han var under 2023/24.

Tom Wilson, Washington Capitals

Statistik 2023/24: 18 mål, 17 assist, 35 poäng.

Vad är avvikelsen? Skottprocenten var 3,62 lägre än karriärgenomsnittet.

Wilsons resultat förra säsongen skulle faktiskt kunna vara normen för hans karriär om du endast tittade på hans statistik under de första fem säsongerna i NHL. Men sedan slutspelet 2018 som tog Capitals till Stanley Cup, har han vänt på sin karriär och blivit en konsekvent topp-sex-målskytt som vanligtvis producerar 40 till 50 poäng när han är frisk. Förra säsongen var detta inte fallet trots att han spelade 74 matcher, men det berodde främst på en liten nedgång i hans skottprocent. Det hände även i hela laget, mest noterbart för Alex Ovechkin tidigt under säsongen och genom att Caps bara hade tre spelare med mer än 40 poäng. I och med att laget uppgraderat sin trupp lite under uppehållet, borde vi se en viss förbättring från Wilson under 2024/25.

TV: Höjdpunkter från André Burakovskys säsong