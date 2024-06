ANNONS

Philadelphia Flyers dumpar veteranen Cam Atkinson. Med ett år kvar på sitt avtal köper NHL-klubben ut 35-åringen från kontraktet.

– Det här är ett extremt tufft beslut, säger general managern Daniel Brière.

För tre veckor sedan öppnade Philadelphia Flyers general manager Daniel Brière för att köpa ut veteranen Cam Atkinson från det sista året på forwardens kontrakt.

Nu står det klart att NHL-klubben väljer att gå den vägen. Via sin hemsida meddelar Flyers att man köpt ut 35-åringen från det sista året på det sjuårskontrakt som skulle ha löpt ut nästa sommar.

– Med tanke på att det är någon med Cams meriter och karaktär… Det här är ett extremt tufft beslut, säger general managern Daniel Brière till sajten.

Sparar in 3,5 miljoner dollar mot lönetaket

Atkinson anslöt till Flyers från Columbus Blue Jackets under sommaren 2021 via en trejd som såg Jakub Voracek skeppas i motsatt riktning. Under sin första säsong i klubben producerade Atkinson 50 poäng på 73 matcher, innan han missade hela säsongen 2022/23 till följd av en nackskada. Denna säsong kunde 35-åringen komma till spel i 70 matcher, där han producerade 28 poäng.

Enligt CapFriendly sparar Flyers in drygt 3,5 miljoner dollar mot lönetaksträff nästa säsong med hjälp av utköpet, samtidigt som de kommer att dras med en lönetaksträff på 1,75 miljoner dollar från Atkinsons utköp under säsongen 2025/26.

Utköpet innebär att Cam Atkinson kliver ut på free agent-marknaden den 1 juli.

