Dick Axelsson gör comeback igen – skriver på för Djurgården

ANNONS

Han spelade ingenting under säsongen 2023/24 – men nu är Dick Axelsson tillbaka.

37-åringen presenteras nämligen av Djurgården på ett kontrakt för hela säsongen.

– Jag älskar Djurgården Hockey, jag älskar att spela hockey och jag behövs i hockeyn, säger Axelsson till hockeysverige.se.

♪Guess who's back, back again?♪

Efter att inte ha spelat någonting under den gångna säsongen så är Dick Axelsson nu tillbaka och gör återigen comeback.

Under torsdagsmorgonen presenteras 37-åringen nämligen av Djurgården på ett kontrakt för den kommande säsongen.

– Jag älskar Djurgården Hockey, jag älskar att spela hockey och jag behövs i hockeyn, säger Axelsson till hockeysverige.se om comebacken.

Se Dick Axelsson berätta om comebacken i videospelaren ovan!

Dick Axelsson är tillbaka i Djurgården

Dick Axelsson spelade senast ishockey då han klev in i Väsby under slutet av säsongen 2022/23 i Hockeyettan där han kom att göra 14 poäng på 14 matcher. Han spelade senast på elitnivå under 2021/22 då veteranen stod för 15 poäng på 23 matcher för Djurgården i slutet av säsongen innan klubben åkte ut ur SHL.

Men nu är profilen tillbaka och redo för spel igen.

– Jag är jätteglad både för "Dickens" skull och för Djurgårdens skull över att vi får in en väldigt skicklig spelare samt en grymt motiverad individ. Jag är av tron att en människa både förtjänar en och två chanser att få visa vad man fullt ut går för, säger DIF:s sportsligt ansvarige Niklas Wikegård.

Under sin karriär har Axelsson spelat 453 SHL-matcher för Djurgården, Färjestad, MoDo och Frölunda. Han var med och vann SM-guld med Färjestad 2009 och 2011 och på meritlistan har forwarden även ett VM-guld med Tre Kronor 2013.

TV: Oliver Ekman Larsson om Stanley Cup-triumfen