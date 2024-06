ANNONS

Efter fyra år i Calgary Flames så väntar nu något nytt för Jacob Markström.

I går trejdades han till New Jersey Devils och på en presskonferens berättade han sedan om känslorna efter bytesaffären.

– De ville verkligen att jag skulle komma till dem och det är spännande att komma till ett nytt lag, säger Markström.

En längre följetong på NHL:s målvaktsmarknad fick sitt slut under gårdagen då Jacob Markström slutligen trejdades bort från Calgary Flames.

Efter många månader av rykten och spekulationer kring Markströms framtid i Flames så blev det nu även så som många hade trott. Den svenske toppmålvakten trejdas nämligen till New Jersey Devils där han förväntas bli förstemålvakt i lagets satsning mot toppen.

Markström deltog i en presskonferens efter att trejden blev klar och berättade då om sina känslor kring att nu vara “en devil”.

– Jag känner att laget har något riktigt bra på gång. Kolla bara på laguppställningen, spelarna de har och skickligheten som finns där. Sedan ville de verkligen ha mig och som många vet så gjorde de ett försök under säsongens gång men det gick inte igenom. Sedan efter grundserien var över så återupptogs konversationerna, säger Markström enligt nhl.com och fortsätter:

– De ville verkligen att jag skulle komma till dem och det är spännande att komma till ett nytt lag och en organisation som New Jersey Devils som har en anrik historia. Jag känner många spelare som har spelat där och alla älskade att vara där. Så jag ser fram emot att göra (New Jersey) till vårt hem. Det ska bli kul att flytta över med familjen och komma på plats och försöka lära känna alla så fort som möjligt.

Ska lösa Devis problem: “Vet vad som förväntas av mig”

Det blev fyra säsonger i Calgary Flames för Jacob Markström där han framför allt hade en kanonsäsong 2021/22 där svensken var finalist till Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt. Det blev dock Igor Sjestjorkin som fick ta emot utmärkelsen.

Efter ett par tyngre år i Calgary då laget har gått sämre så hoppas Markström nu byta upp sig. New Jersey Devils har flera unga stjärnor i laget och nämns ofta som ett lag på uppgång som dock har hämmats av sämre målvaktsspel.

Nu kliver Markström in och förväntas vara en lösning på klubbens målvaktsproblem.

– Det är en stor utmaning. Det är ett storlag med höga förväntningar på sig själva och som målvakt så är det mycket press och jag har varit i lag på den kanadensiska marknaden där pressen är stor på målvakter. Jag vet vad som förväntas av mig, och folk som känner mig vet att jag bara vill vinna hockeymatcher och vinner vi inte så är jag den största kritikern av mig själv.

– Målvaktspositionen är viktig, och när man är i ett annat lag så är det ibland svårt att följa allt runt omkring i ligan. Men det är en viktig position och jag vet att pressen på mig själv är att varje gång du snörar på dig skridskorna så vill du vinna och vara någon som gör skillnad, och som målvakt har du den möjligheten varje kväll. Den utmaningen gör att jag går upp varje morgon och gör att man vill komma till rinken och jobba hårt för att bli bättre och jag känner att jag fortfarande inte har nått min topp. Jag känner att jag fortfarande lär mig saker varje dag och att detta är ett bra steg.

Devils blir Markströms fjärde NHL-klubb i karriären efter att tidigare ha spelat för Florida Panthers, Vancouver Canucks och Calgary Flames. Hans 485 matcher i NHL är tredje mest någonsin av en svensk målvakt, bakom Henrik Lundqvist och Tommy Salo.

TV: Jacob Markströms bästa räddningar i NHL