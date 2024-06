ANNONS

Efter tre år i Nordamerika är 23-årige Hugo Alnefelt hemma i Sverige igen. Tidigare under dagen blev det klart med en återkomst till HV71 – men målvakten är inte redo att ge upp på NHL-drömmen riktigt än.

– Nu vill jag bli så bra att de inte kan säga nej till att ge en chansen, berättar han för Hockeysverige.se.

Hugo Alnefelt valde att åka över till Nordamerika redan 20 år gammal. Där fick den tidigare stortalangen för det mesta spela i AHL.

Men nu, tre år senare, är målvakten hemma igen. Valet föll på den tidigare klubben HV71, där han slog igenom som junior.

– Jag är sjukt taggad. Det är klubben närmast mitt hjärta jag kommer hem till och det finns mycket resurser i svensk hockey och i HV71. Det här är resan uppåt för både mig personligen och hela laget, säger 23-åringen.

Ursprungligen från norra delarna av Stockholm flyttade han till Jönköping inför U17-året, och blev sedan kvar i HV71 i fyra säsonger. Där de två sista också spelades med A-laget i SHL.

Foto: Bildbyrån. Hugo Alnefelt är tillbaka i HV71.

Var det självklart eller fanns det fler lag i bilden?

– Det var absolut fler som var intresserade men i slutet av dagen är HV närmst hjärtat. När det verkligen blev klart att jag skulle hem var det självklart att komma hem till klubben som gett så mycket till mig. Jag har koll på hela stan och hela organisationen.

Samtidigt som Alnefelt var borta i tre år har HV71 som förening gått igenom en torktumlare.

Händelserika tre år: “En resa vi måste göra”

De har åkt ur SHL, gått upp från Hockeyallsvenskan och vunnit ett ångestkval mot Oskarshamn i den sjunde och avgörande matchen.

Tre minst sagt händelserika år.

– Det har varit tufft för HV och det är aldrig kul att se det när man känner så många i och runt klubben. Nu är vi inne på en resa vi måste göra. Det har hänt mycket grejer och många bra grejer där det känns som att vi alla vet vad uppgiften är. Vi alla vill upp och komma tillbaks.

Foto: Alamy. Hugo Alnefelt har spelat två junior- och ett U18-VM för Sverige.

Vad har du själv utvecklat mest under den här tiden?

– Det är rutin. Det är många matcher och att hantera det och spela tre matcher på en vecka. Att få det att fungera både mentalt och fysiskt. Också erfarenheten jag har fått av alla “ups and downs”. Att jag har växt som spelare och som människa.

Hugo Alnefelt har under tiden han var borta spelat 86 matcher i AHL, men det blev även ett framträdande i NHL.

"Planen nu är inte att vara hemma för gott"

Det var på nyårsafton 2022 som svensken fick chansen att hoppa in för Tampa Bay mot värsta rivalen Florida Panthers.

Någon saga blev det dock inte utan slutsiffrorna skrevs till 9-4 i fördel för Florida.

– Det var lite speciellt. En jättehäftig upplevelse. Det var under speciella omständigheter och just då kanske jag inte förtjänade att få den chansen. Andra år var jag väldigt bra och jag hade det lite tufft där första året. Det var speciella omständigheter.

Hugo Alnefelt hade gjort två säsonger i SHL och även spelat två JVM för Sverige innan han åkte över.

Foto: Alamy. Hugo Alnefelt under sin NHL-debut.

Men trots allt var han bara 20 år gammal.

– Att komma ung, jag var väl 20 när jag flyttade över till ett nytt land och en ny kultur, man får lära om sig lite hur allt fungerar i vardagen. Det har varit väldigt många matcher där och sen hur det fungerar med resor och sådant. Jag bara känner att jag har fått mycket erfarenhet.

Så här i efterhand, tycker du att du var redo?

– Det är svårt att veta om man är redo eller inte och jag vet inte om man verkligen kan vara redo om man gör nåt man aldrig har testat. Men det är absolut inget jag ångrar att jag åkte över så tidigt. Planen nu är inte att vara hemma för gott, det är att utvecklas och ta klivet tillbaka.

Fick se Vasiljevskij på nära håll: “Det var jättehäftigt”

Hugo Alnefelt hamnade i Tampa Bay bakom en av världens bästa målvakter i Andrej Vasiljevskij. Samtidigt var det också ligans kanske bästa lag, som varje säsong utmanade om en Stanley Cup.

Inte den lättaste situationen för en 20-åring som vill få chansen. Något som han nu har tagit med sig till nästa NHL-försök i framtiden.

– Det är väldigt mycket att man ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Hur mycket du än tränar och hur bra du än spelar kanske du ändå inte får chansen. Nu vill jag bli så bra att de inte kan säga nej till att ge en chansen. Det är tuff konkurrens därborta och då måste man verkligen förtjäna det.

Hur var det annars att få vara i en så framgångsrik organisation?

– Det var sjukt häftigt att se speciellt under camperna när superstjärnorna var med. Hur en av världens bästa målvakter är och hur han tränar. Det tror jag man har mycket nytta av att se hur folk som verkligen lyckats beter sig i vardagen.

Dessutom fick Alnefelt som sagt begrunda en av världens bästa målvakter på nära håll under tre år.

– Det var jättehäftigt. En grym kille och ett riktigt proffs. Han kör som bara den under träningar och under sin bästa period. Han hade precis vunnit Vezina och det är inte som att han var på någon semester.

TV: Gustav Forsling efter andra Stanley Cup-finalen