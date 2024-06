ANNONS

Linus Ullmarks dagar i Boston Bruins förefaller vara räknade. Matt Larkin på hockeysverige.se:s systersajt DailyFaceoff.com tittar närmare på fyra NHL-klubbar där Ullmark skulle kunna tänkas passa in.

Den här texten är ursprungligen publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Några av NHL:s bästa målvakter är på väg att ta huvudrollen inför en fascinerande lågsäsong.

För första gången på länge stämmer utbud och efterfrågan på målvakter perfekt över hela ligan. Vi har flera utmanare eller blivande utmanare som aktivt och öppet söker betydande uppgraderingar i målet, och vi har också flera stora namn som potentiellt är tillgängliga via trejd eller på free agent-marknaden.

Min kollega Frank Seravalli släppte i veckan sin uppdaterade lista över de hetaste spelarna som trots vara tillgängliga på marknaden tidigare i veckan. Den innehöll fem målvakter: Linus Ullmark, Juuse Saros, Filip Gustavsson, Jacob Markström och Elvis Merzlikins.

Vilken NHL-klubb värvar Linus Ullmark?

Idag fokuserar vi på fjolårets Vezina Trophy-vinnare Ullmark i Boston Bruins.

Under större delen av denna säsong bildade han ligans bästa målvaktspar med sin gode vän och efter-matchen-kram-kompis Jeremy Swayman. Men i slutspelet, där Swayman spelade fantastiskt, avvek tränaren Jim Montgomery från det jämna matchandet och gav bara Ullmark en start och totalt två framträdanden över två slutspelsrundor. Ullmark blev degraderad till att vara den bästa backupen i NHL.

Det finns ingen anledning för någon av parterna att fortsätta på det sättet.

Ullmark använde enligt uppgift sin no-trade-klausul för att stoppa minst en flytt inför trade deadline 2024 i mars, men det var innan Montgomery satte honom på bänken.

Nu går Ullmark in i det sista året på sitt kontrakt och är berättigad att skriva på en förlängning den 1 juli. Han har förtjänat en betydande löneförhöjning på sin nuvarande lön på fem miljoner dollar; under de senaste tre säsongerna, bland 91 målvakter som spelat minst 1 000 minuter i fem-mot-fem, rankas Ullmark först i räddade mål över genomsnittet per 60 minuter. Han rankas som den bästa målvakten under den perioden.

Brandon Bussi – Ullmarks ersättare?

Ändå har Bruins Swayman, fem år yngre än Ullmark och en restricted free agent, tagit över som förstamålvakt, för att inte nämna Brandon Bussi som är en av de bättre målvakterna i AHL och verkar redo för en chans som NHL-backup.

Bruins har en uttömd talangbank och, som vi såg under detta slutspel, saknar högklassig talang bakom David Pastrnak. Även kaptenen Brad Marchand är 36 år och har sina bästa år bakom sig. Med tanke på hur många behov detta lag måste fylla, skulle det vara ologiskt att behålla Ullmarks lönetaksträff på fem miljoner dollar och att förlänga honom till ett ännu högre belopp.

Ullmark är alltså en byteskandidat denna lågsäsong, vare sig han vill det eller inte. Han stoppade tidigare en trejd, ja, men han har ingen fullständig no-movement-klausul. Han har en 16-lags no-trade-lista som krymper till 15 lag för 2024-25. Han har alltså inte total kontroll.

Vilka lag skulle vara de bästa alternativen för en Ullmark-trade? Här är några heta alternativ.

Varför han skulle passa: Avs befinner sig mitt i sitt fönster för Stanley Cup. De vann 2021-22 men har varit en besvikelse med förlust i första och andra rundan av slutspelet de senaste två säsongerna.

Förstemålvakten Aleksandar Georgijev, som ledde NHL i vinster de senaste två säsongerna, hade räddningsprocenter på .914 och .894 under Colorados senaste två slutspel. Han har helt enkelt inte spelat på den nivå som krävs för att Avs ska gå hela vägen och maximera de bästa åren för Nathan MacKinnon, Cale Makar och Mikko Rantanen. Georgijev är liksom Ullmark en blivande unrestricted free agent med ett år kvar på sitt kontrakt. Med en överkomlig cap hit på 3,4 miljoner dollar det närmaste året skulle Georgiev inte vara alltför att flytta på, vare sig han ingick i en trejd för Ullmark eller byttes bort någon annanstans för att göra plats för Ullmark.

Därför kan det bli svårt: Är Ullmark mer av en lyx för ett Colorado-lag som behöver ta itu med andra behov? Valerij Nitjusjkins framtid är mycket osäker efter att han hamnade i steg tre av NHL/NHLPA supportprogram och är berättigad till återinträde om sex månader. Gabriel Landeskog lovar att försöka återvända från sin karriärshotande knäskada nästa säsong, men hans tidslinje är oförutsägbar. Avs har också bara fyra försvarare under kontrakt för nästa säsong. Målvaktslöftet som blev NHL-backup, Justus Annunen, visade prov på framsteg den gångna säsongen, så det är möjligt att Colorado har sin långsiktiga målvaktslösning tillgänglig internt.

Dessutom, från Bostons perspektiv, har Colorado verkligen de rätta tillgångarna för att få Ullmark? Bruins behöver en impact-forward, och Avs har ingen överskott där. Bruins skulle kunna behöva en vänsterskjutande försvarare, och Samuel Girard passar profilen, men Colorado har redan bytt en i backen Bowen Byram för att täppa till sitt eget behov i mitten med Casey Mittelstadt. Colorado, liksom Boston, har inte heller någon stark grupp av prospects för tillfället.

Justus Annunun – Colorados framtida etta? Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Varför han skulle passa: Vi vet redan att Kings försökte få Ullmark vid trade deadline. Med all respekt för veteranerna Cam Talbot och "Big Save Dave" Rittich är båda endast tillfälliga lösningar, inte långsiktiga stöttepelare i L.A:s mål.

Kings är nu sju säsonger in i GM Rob Blakes mandatperiod och har inte ens tagit sig förbi första rundan av slutspelet. Trycket ökar för att leverera en djupare slutspelsresa, särskilt medan Kings kungligheter (pun intended) Anze Kopitar och Drew Doughty fortfarande har bra hockey kvar i sig.

Även om Ullmark blockerade en trejd till L.A. i mars, vet vi inte säkert om det var för att han ogillade destinationen. Det rapporterades att han avvisade affären på grund av geografin. Ullmark är gift och har två barn och ville kanske bara inte flytta tvärs över landet mitt i säsongen och skolåret. Kanske skulle han komma runt en flytt under lågsäsongen? Det är inte som att L.A. är en oattraktiv marknad.

Därför kan det bli svårt: För att omedelbart motsäga mig själv: Ullmark stoppade affären, så att övertyga honom att godkänna den den här gången skulle teoretiskt sett kräva en del ansträngning.

När det gäller ersättningen: är Bruins desperata nog att få forwardshjälp att köpa billigt på Pierre-Luc Dubois? Det verkar som om han redan har gjort sitt välkomnande på ett tredje lag efter bara en säsong som en King. Bruins har en tajt omklädningsrumskultur och de kan vara rätt grupp för att få Dubois att rätta in sig i ledet.

Å andra sidan har Kings respekterade veteraner i sitt rum de också. Det handlar inte så mycket om lönetaksträffen på 8,5 miljoner dollar, utan mer om de sju återstående åren av kontraktet som gör “PLD” till en farlig värvning. Om inte han, vem skulle L.A. kunna erbjuda Boston? Även om Kings talangpool inte är lika stark som för några år sedan, är fortfarande bra, ledd av Brandt Clarke. Men Bruins är mer benägna att söka mogna spelare som kan hjälpa dem att vinna nu.

Cam Talbot förväntas lämna Los Angeles Kings. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Varför han skulle passa: Devils GM Tom Fitzgerald gjorde det ganska klart att Jake Allen inte var den sista byggstenen i lagets nya målvaktsbygge. Fitzgerald använde specifikt termen "big-game hunting," och stjärnorna står på rad för Devils att göra en stor uppgradering i mål med en så robust marknad.

Devils missade slutspelet men det berodde till stor del på skador och nära nog ligans sämsta målvaktsspel från Vitek Vanecek (nu bortbytt) och Akira Schmid. En korrigering i tur – och i mål – skulle omedelbart kunna förvandla New Jersey tillbaka till en toppkandidat igen. Detta lag är fortfarande fullt av unga talanger, ledda av Jack och Luke Hughes. Något som också talar för New Jersey är deras djup, särskilt på forwardssidan. En spelare som Dawson Mercer, som kan spela flera forwardspositioner och inte alltid har kunnat slå sig in i New Jerseys topp sex, skulle vara en idealisk förstärkning för Bruins.

Därför kan det bli svårt: Devils ska enligt uppgift ha avvisat en Juuse Saros-trade som skulle ha skickat Mercer till Predators. Med så många alternativ där ute – utöver trejdkandidaterna finns UFA:s som Talbot, Laurent Brossoit, Anthony Stolarz och fler – har Devils en viss hävstång. De har också mer än 18 miljoner dollar i projicerat lönetaksutrymme, med RFA Mercer som den enda nyckelspelare som ännu inte är under kontrakt för nästa säsong, så Fitzgerald skulle kunna gå free agent-vägen och lägga till en målvakt utan att ge upp några tillgångar.

Vem kompletterar Jake Allen i New Jersey nästa säsong? Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Varför han skulle passa: Enligt Bruce Garrioch från The Ottawa Citizen försökte GM Steve Staios få Ullmark inför trade deadline. Senators, som är ivriga att få ett genombrott efter år av slutspelsmissar, behöver skaka om saker och ting. De är också troligen bättre positionerade än någon annan potentiell friare att göra ett erbjudande för Ullmark. Med Shane Pinto som tagit ett stort steg framåt i år, kan de vara villiga att flytta centern Josh Norris om Bruins är villiga att köpa billigt på en talangfull men skadebenägen spelare. Drake Batherson skulle vara en annan intressant forward att undersöka. Och Jakob Chychrun skulle definitivt fylla Bostons behov av en vänsterskjutande försvarare.

Därför kan det bli svårt: Ottawa försökte lösa sitt målvaktsproblem förra sommaren när de skrev ett femårskontrakt med Joonas Korpisalo till en årlig lön på fyra miljoner dollar. Det blev en katastrof. Även om deras underliggande defensiva statistik inte var så dålig som deras resultat – vilket indikerar att målvaktsspelet blev deras fall – var Ottawa inte bra defensivt. De tillät fortfarande åttonde flest målchanser vid fem-mot-fem i ligan.

Korpisalos siffror försämrades kraftigt när han gick från Kings till Senators. Skulle samma sak kunna hända med Ullmark? Dessutom skulle en värvning av honom skapa en trängsel mellan honom, Korpisalo och Anton Forsberg med en sammanlagd kostnad på 11,75 miljoner dollar, och även om ett utköp av Korpisalo skulle skapa stora lönetakbesparingar på kort sikt, skulle det innebära att man betalar honom lön i åtta år.

