Tre Kronor ser inte ut att kunna räkna med William Nylander till VM.

Han själv är tveksam till spel berättar han under måndagen.

På fredag inleds Hockey-VM i Tjeckien där Tre Kronor inleder turneringen med en tuff match direkt mot USA.

Sverige ser ut att få ihop ett väldigt starkt lag till mästerskapet – och har hoppats på ännu fler NHL-förstärkning.

Men det stora stjärnnamnet William Nylander ser inte ut att komma loss för Tre Kronor. Under en mediaträff i Toronto under måndagen säger Nylander själv att han är tveksam till spel.

– Jag tror inte det, säger Nylander på en rak fråga om ifall han kommer att spela VM.

William Nylander says he doesn't think he'll be joining Sweden for the IIHF World Hockey Championship.