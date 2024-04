ANNONS

Först sades det att Jesper Fast skulle missa inledningen av slutspelet. Nu säger coachen Rod Brind'Amour att svensken missar resten av säsongen.

– Det är dåliga nyheter, säger han till Bally Sports.

Jesper Fast var ombytt i den sista grundseriematchen mot Columbus Blue Jackets, men spelade bara knappt sju minuter i den matchen efter att ha fått en crosschecking från motståndarbacken Erik Gudbranson i den andra perioden. Den svenske grovjobbaren ådrog sig då en nackskada, och nu har Carolina fått besked om hur allvarlig skadan är.

Den är så pass omfattande att Jesper Fast inte kommer kunna spela något i slutspelet.

– Jag har dåliga nyheter, och det är inte vad man vill höra av den här tidenpå året. Du behöver ha dina killar med. Men när det gäller “Quickie” så kommer han missa hela slutspelet, oavsett hur långt vi går. Det är tufft för honom, säger coachen Rod Brind'Amour till Bally Sports.

Nyckelbacken också skadad

Även backen Brett Pesce är skadad, men där menar Brind'Amour att det kan bli aktuellt med en comeback om Carolina går en bit i slutspelet.

Jesper Fast, som gör sin fjärde säsong med Carolina Hurricanes, spelade 73 matcher under grundserien och noterades för sex mål och 19 poäng. Under NHL-karriären står han noterad för 248 poäng på 703 matcher med New York Rangers och Hurricanes.

Carolina leder med 3-0 matcher mot New York Islanders.

TV: Höjdpunkter från Carolina - New York Islanders