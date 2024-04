ANNONS

HV71 bygger om truppen efter säsongens kvaldrama. Nu meddelar man att Joni Ortio, Kalle Maalahti, Colby Sissons och Joonas Nättinen gjort sitt i klubben.

Via sin hemsida meddelar HV71 att importspelarna Joni Ortio, Kalle Maalahti, Colby Sissons och Joonas Nättinen lämnar klubben.

– Det är kanonkillar allesammans, men nu går vi skilda vägar. Vi vill tacka samtliga spelare för deras insatser i HV71 och önska dem lycka till i sina framtida karriärer. Utöver nämnda spelare finns ytterligare några spelare vars kontrakt går ut, men som vi fortfarande har en dialog med om en eventuell framtid, säger sportchefen Kent Norberg.

Av dessa har Joni Ortio gjort flest matcher för klubben, då han anslöt inför säsongen 2022/23 och vaktade kassen i totalt 82 matcher för HV71. Även landsmannen Joonas Nättinen anslöt inför fjolårssäsongen och skrapade ihop totalt 16 poäng på 57 matcher under två skadefyllda säsonger

Kalle Maalahti lånades in till HV71 under slutskedet av fjolårssäsongen och hämtades in permanent inför den här säsongen, där han stod för åtta poäng på 51 matcher medan Colby Sissons värvades från finska KalPa vid deadline i februari och spelade totalt 16 matcher för HV71.

