Det är ett ungt svenskt lag som i morgon kommer att spela VM-premiär mot Danmark.

Och det är ett Damkronorna med höga förväntningar på sig själva.

– Utifrån säsongen vi har bakom oss så tycker jag att vi ska ha höga förväntningar, säger forwarden Felizia Wikner-Zienkiewicz till Hockeysverige.se.

ARLANDA (Hockeysverige.se)

Felizia Wikner-Zienkiewicz gjorde en okej säsong i Brynäs 2022/23. Framför allt svarade hon då gör ett mycket fint slutspel där hon svarade för två mål och totalt sju poäng på åtta matcher. Däremot gick poänglös från VM. Nu har hon flyttat ”hem” till Göteborg. Nåja hon är visserligen från Kungsbacka, I alla fall har flytten fått ”Zinken” att prestera på en högre nivå sett över hela säsongen.

– Det har betytt jättemycket att flytta till Göteborg. Jag har kommit till en bra klubb och har nära till familjen, vilket gjort mycket för mig utanför hockeyn också, säger Felizia Wikner-Zienkiewicz som inte tvekade då Frölundas sportchef, Kim Martin Hasson ringde och berättade att klubben ville se henne i nyblivna SHL-laget.

– Det var ganska givet och ett enkelt beslut.

Vad var det som lockade med Frölunda?

– Nu när Frölunda startat ett damlag, hur då klubben direkt satsar. Då vill jag vara med på den resan vi vill göra här SDHL.

– Alla är ett i klubben, när vi är i gymmet hejar alla på varandra och är väldigt välkomnande. Oavsett om det är herrarna, damerna, J20 eller J18. På så vis har det varit väldigt bra.

Det blev bara en säsong i Brynäs för Felizia Wikner-Zienkiewicz.

– Jag tycker tiden där var väldigt lärorik. Det var en rolig säsong vi hade där uppe. Även Brynäs är en väldigt bra förening.

Bästa minnet från tiden i Brynäs?

– Hur vi tog oss an hela säsongen. Även om det fick ett snöpligt slut i finalen gjorde vi det bra sett över hela säsongen och då även i slutspelet fram till final.

Frölundas debutsäsong: “Väldigt starkt av oss”

Hur har det nu varit att ha Frölundaborg som hemmaarena för en som växt upp i Kungsbacka?

– Väldigt kul. Min brorsa (Kristoffer Wikner-Zienkiewicz) spelade i Frölunda under hela gymnasietiden. Då sprang jag runt där under alla hans hemmamatcher. Det är en väldigt trygg känsla att vara där.

Är det lite som att komma hem?

– Ja, så är det.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Felizia Wikner-Zienkiewicz i Frölundatröjan.

Hur ser du på Frölundas prestation som lag under debutsäsongen i SDHL?

– Jag tycker att vi gjorde en bra säsong. Vi hade ganska mycket skador på viktiga spelare, men vi kom ihop bra som grupp samtidigt som vi fick in spelare under säsongen.

– Det var väldigt starkt av oss att komma fyra och sedan ta oss till semifinal.

Var det en besvikelse att inte komma till final när ni ändå tog er till semifinal, eller är du mest stolt över er prestation debutsäsongen?

– Såklart att man alltid vill komma till final, men det är inte så lätt redan första säsongen. Vi får ta det steg för steg och hela tiden bli ännu bättre.

“Min säsong började lite trögt”

Både Hanna Olsson och Jennifer Carlsson ådrog sig långtidsskador, något som givetvis påverkade lagets prestation.

— Båda är väldigt viktiga för laget. Hanna var borta nästan hela säsongen. Klart att det spelade en stor roll för laget, men jag tycker att vi fick ihop det bra. Dessutom fick vi in Hanna till semin, vilket var väldigt bra för laget. Dels på isen dels utanför med hennes personlighet, säger VM-forwarden som upplevde att Frölunda som lag växte under säsongen.

– Jag tycker att vi tog steg hela tiden. Vi nöjde oss aldrig. Vissa lag kanske börjar på toppen redan från start, men vi trappade upp hela vägen och var som bäst när vi skulle vara det.

Felizia Wikner-Zienkiewicz svarade under grundserien för 31 mål och totalt 21 poäng på 36 matcher.

– Min säsong började lite trögt, precis som för hela laget. Sedan tycker jag att det har gått bättre ju längre säsongen gick. Jag har blivit tryggare på plan och kände mer glädje.

Foto: Bildbyrån. Felizia Wikner-Zienkiewicz under VM förra året.

Imorgon börjar VM i Utica, något ”Zinken” ser fram mycket emot.

– Det ska bli superkul. Jag ar väldigt nervös innan jag fick beskedet eftersom det är väldigt tajt om platserna. Att då bli uttagen och få representera Sverige på VM är såklart jättekul.

Hur är statusen efter att inte spelat någon match på två veckor (intervjun gjord innan träningsmatchen mot Schweiz)?

– Den är bra. Vi var lediga veckan efter att vi åkt ur, men sedan har jag kört både fys och varit på is med Hanna (Olsson) och Sofie (Lundin).

Hanna Olsson med: “Jätteimponerande”

Hanna Olsson kom med i VM-truppen trots sina skadebekymmer, vad betyder det för VM-laget?

– Dels är det jätteimponerande, dels skönt att hon inte haft så många bakslag. Givetvis är det jättekul att hon kan vara med här samtidigt som betyder mycket för det här laget.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Felizia Wikner-Zienkiewicz tror på ett framgångsrikt VM för Sverige.

Vilka förväntningar ska vi ha på det här VM-laget?

– Utifrån säsongen vi har bakom oss så tycker jag att vi ska ha höga förväntningar. Om vi tittar på vilka lag vi mött under säsongen så tycker jag vi har chans på medalj.

Så du kommer hem med en medalj om några veckor?

– Det är vårt mål, avslutar Felizia Wikner-Zienkiewicz med ett leende.