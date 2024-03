ANNONS

HV71 leder kvalet mot Oskarshamn med 3-2 i matcher.

I morgon kan serien då avgöras och vid HV-seger så säkrar de kontraktet – medan Oskarshamn nu riskerar att åka ut ur SHL.

– Det är viktigt att man inte stressar upp sig och vill för mycket i den här situationen, säger HV-backen Anton Strålman.

– Vi ska fortsätta våga spela även fast det är kniven mot strupen, säger IKO-kaptenen Oscar Engsund.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har varit en annan karaktär på årets SHL-kval jämfört med tidigare år. Övriga kval har präglats av ångest och krampaktigt spel. Mellan HV71 och IK Oskarshamn har det däremot varit högintensivt och frejdigt spel kombinerat med mycket känslor och en hetta på isen.

Nu kan allt komma att koka ner till en enda match.

HV71 vann nämligen det femte mötet med 2-1 under söndagskvällen vilket gör att de leder matchserien med 3-2 i matcher och har matchboll inför tisdagens sjätte match.

Toppbacken och assisterande kaptenen Anton Strålman var nöjd med HV:s insats som ledde till seger.

– Det är en tuff match och det är två lag som krigar och kämpar. Jag tycker att över 60 minuter så har vi bra disciplin. Det var ju någonting som vi hade på tapeten just med utvisningar, det har ju kostat oss två matcher mer eller mindre. Så där gjorde vi ett mycket bättre jobb, säger 37-åringen och fortsätter:

– Det var väldigt skönt att vårt powerplay fick in en puck också. Det är väl den biten som har saknats för oss här i kvalet.

– Jag tycker att i fem mot fem så jobbar vi på bra. Vi gör det ganska jobbigt för dem. Vi släpper ner puckarna djupt, tvingar dem att vända hela tiden och krigar hårt på dem. Jag tycker det ger betalt i slutet av matchen.

Efter att det varit riktigt intensivt och heta känslor mellan de båda lagen i de fyra första matcherna så lugnade tillställningen ner sig i den femte matchen. Det var inte alls lika mycket stök och tjafs med tanke på matchernas dignitet nu när kvalet drar ihop sig.

Strålman menar också att HV hade pratat om att inte ge Oskarshamn något gratis med tanke på att de har haft ett väldigt hett powerplay under kvalet.

– Disciplinen är såklart väldigt viktigt, hur var det? De tog fyra utvisningar och vi tog en? Det är klart att det är viktigt att man vinner den matchen, och det gjorde vi nu. Det är viktigt att man spelar tungt, hårt och tufft – men inom ramarna. Det var en nivå i dag (läs: i går) som var lite jämnare också, lite lättare att veta vad man fick göra på isen. Det var väldigt skönt.

Anton Strålman är en av HV71:s allra viktigaste spelare. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Oscar Engsunds besked: “Redo för två matcher till”

Matchboll för HV71 innebär också att det är pressat läge för Oskarshamn. Förlust på tisdag innebär att det blir spel i HockeyAllsvenskan nästa säsong. Oskarshamns lagkapten Oscar Engsund delade med sig av sina tankar kring söndagens match för hockeysverige.se under gårdagen.

Nu väljer Engsund och IKO att blicka framåt.

– Vi sade väl direkt när vi kom in i omklädningsrummet att det är ny match på tisdag. Det är bara att ”foka” om. Ta lärdom från den här matchen men sedan glömma den och nollställa till på tisdag då, säger backprofilen.

I gårdagens match fick Oskarshamn inte alls samma utväxling i sin offensiv som i tidigare matcher. De hamnade då bland annat mycket på utsidan och hade svårt att sätta tryck in mot HV71:s mål, något som de vill korrigera till nästa match.

Enligt kapten Engsund är det då skönt att veta vad de behöver fokusera på inför tisdagens match.

– Ja, det vet vi och vi har bra coacher också. Men det är bara att studsa tillbaka. Det är bara att glömma den här och nu är det två matcher kvar. Det är bara att göra det bästa av det.

Under matchen i går fick Engsund en smäll i tredje perioden som gjorde att han åkte ut till båset och TV4-experten Staffan Kronwall rapporterade under sändningen att backen såg ut att vara besvärad och ha ont i sin axel.

– Oscar Engsund ser ut att ha problem sin vänstra axel. Han linkade av och hade betydligt problem med sin vänstra sida, jag skulle gissa att det är axeln, sade Kronwall under matchens sändning.

Oscar Engsund fullföljde dock matchen och kunde spela som normalt.

Hur är det med dig? Är det någon fara där?

– Nej då. Det är lugnt. Jag försökte göra en André (Petersson) där men det gick inte, svarar Engsund som inte ville utveckla vad han menade:

– Nej, det får de tolka hur de vill.

Engsund spelar mest i hela kvalet då han snittar 25 minuters istid över de fem matcherna. Men trots den stora belastningen så känner han sig pigg inför avslutningen.

– Ja, jag är jättefräsch. Jag är redo för två matcher till så det är lugnt, det är jättelugnt.

Oscar Engsund har mest istid av alla spelare i SHL-kvalet. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Så ska HV71 stänga kvalet: “Lita på processen”

Det har varit en jobbig säsong för HV71 som kom näst sist i SHL och därmed tvingades ner i kvalet mot Oskarshamn. Men nu har Jönköpingslaget alltså skaffat sig matchboll och är bara en seger från att säkra sin SHL-existens till nästa säsong.

Anton, när ni nu kan avgöra på tisdag, vad blir fokuset till den matchen?

– Jag tycker att det är mer samma faktiskt. Jag tycker att vi spelar ganska bra och fem mot fem så har vi hyfsat bra kontroll på dem, som jag var inne på. Vi tar bra beslut runt linjerna, vi får ner puckarna djupt, behåller pucken och vinner tillbaka den med bra forecheck. Jag tycker att vi har ett ganska bra recept där och då gäller bara att fortsätta med det, säger Strålman.

Även om Anton Strålman inte har varit med om att spela kval tidigare så är han den mest rutinerade spelaren på isen i matcherna mellan HV71 och Oskarshamn. 37-åringen har nämligen erfarenhet från att vinna VM-guld med Tre Kronor samt spela över 900 matcher i NHL och vara med i två Stanley Cup-finaler.

Vad blir viktigt nu när det ska avgöras?

– Det är viktigt att man har tålamod i de här situationerna. Att man inte stressar upp sig och vill göra för mycket. Det handlar om att lita på processen som vi har, vårt spelsystem och låta det jobbet fortlöpa och att göra det i varje byte. Så länge vi gör det så har vi framgång. Det är väl mer det som vi behöver göra.

Det blir en ny tuff kamp i Be-Ge Hockey Center i morgon. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Kniven mot strupen för Oskarshamn: “Det gillar de inte”

För Oskarshamns del är det dock en helt annan känsla. De har pressen på sig att vinna för att inte åka ut ur SHL under morgondagen.

Trots det utsatta läget så ser Oscar Engsund positivt på matchen i Be-Ge Hockey Center under tisdagskvällen.

– Det är ju bara vinna eller försvinna. Nu ska de ner till Oskarshamn igen och det gillar de ju inte. Det är ett jävla tryck där nere och vi har publiken i ryggen, så det är bara att köra på. Det är bara att vinna den matchen.

Nu har ni ju kniven mot strupen att vinna, vad blir då den viktigaste detaljen?

– Fortsätta våga spela, så att vi inte blir så ”skvättiga”. Jag tycker att vi blir lite skvättiga där ett tag i dag (läs: i går) och då tar HV över matchbilden också. Vi ska fortsätta våga spela även fast det är kniven mot strupen där som du säger.

IKO har då bara en tanke i huvudet. De ska tillbaka till Jönköping och spela en sjunde och avgörande match på fredag.

– Ja, verkligen. Det är målet, det ska vi, avslutar Engsund.

