Noah Östlund missar den andra kvartsfinalen mot Luleå. Hans plats tas i stället av succéspelaren Filip Eriksson.

JVM-stjärnan Noah Östlund var en av Växjös målskyttar i den första kvartsfinalen mot Luleå som regerande mästaren vann med 5–3. Sedan utgick han från spel i den tredje perioden – och är inte heller tillgänglig för spel i dag.

När Växjös lag inför den andra kvartsfinalen presenterades saknas Östlunds namn i laguppställningen. I stället är det succéspelaren Filip Eriksson, som i går återkallades från sin utlåning till Nybro, som tar Östlunds centerplats i formationen med Victor Stjernborg och Ludvig Nilsson.

Luleå byter målvakt

19-årige Eriksson lånades ut till Nybro efter årsskiftet och stod för 24 poäng på 21 grundseriematcher för den hockeyallsvenska nykomlingen. I SHL har han denna säsong noterats för sex poäng (0+6) på 29 matcher.

I Luleå saknas alltjämt Oskari Laaksonen, medan bortalaget väljer att göra en förändring på målvaktssidan då Matteus Ward kastas in mellan stolparna i stället för Joel Lassinantti. Dagens match blir målvaktens första start i SM-slutspelssammanhang, då han tidigare bara fått hoppa in i en match under förra säsongens kvartsfinal mot Växjö.

