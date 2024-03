ANNONS

Oskarshamn hade stora defensiva problem under grundserien – men de var raderade till kvalet.

Oscar Engsund och hans mannar stod för en oerhört stabil insats i försvaret – och blockerade hela 21 skott på 60 minuter.

– Där ser man ju bara vilken laginsats det var i kväll, säger Engsund till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter en oerhört svag grundserie vaknade Oskarshamn till liv i den första kvalmatchen mot HV71 under fredagskvällen.

Trots att de gick in i kvalet med endast en vinst på de 18 sista matcherna av SHL så klev Oskarshamn ut som ett helt nytt lag och hade hittat ett annorlunda spel som också gav seger.

Bortalaget stod för en riktigt stabil och stark insats vilket ledde till att de gick upp till en 4-0-ledning innan HV fick in två sena reduceringar i slutet och segersiffrorna blev alltså 4-2 till Oskarshamn.

Lagkaptenen Oscar Engsund var väldigt nöjd med hur IKO svetsade samman för att vinna över HV.

– Jag tycker att det är en jämn match ändå. HV kommer ut med jäkla fart men jag tycker att vi försvarar oss bra. Vi tar bra beslut när vi ska chippa ut och spela ut pucken ur zonen, det är något att bygga vidare på här. Skönt att vi får in både 1-0 och 2-0 ganska tidigt i första så har vi något att spela på. Jag tycker att det är en riktig laginsats, säger Engsund till hockeysverige.se.

Det var ändå HV som fick den bästa starten på matchen och hade nästan hela puckinnehavet under matchens första minuter. Men sedan lyckades Oskarshamn göra mål direkt i sitt första anfall och 0-1 kom på lagets första skott i matchen.

Hur viktigt blev det att ni fick första målet efter den starten?

– Jätteviktigt givetvis. Vi visste att de skulle komma ut hårt och vi ville bara överleva de första fem minuterna. De brukar komma ut hårt här hemma så det var riktigt viktigt och skön första seger. Så det är bara att kolla igenom matchen och lära sig vad som är bra och vad som vi kan göra bättre och ta med det till andra matchen på söndag.

Stora skillnaden i defensiven: “Vi stänger ner HV”

Under grundserien var Oskarshamn ett lag som hade stora defensiva bekymmer. De släppte in hela 197 mål för ett snitt på 3,79 insläppta mål per match. Det är den sämsta noteringen i Elitserien/SHL på 23-24 år. 2000/01 släppte Björklöven in 192 mål på 50 matcher för ett snitt på 3,84 mål bakåt per match medan 1999/20 släppte Linköping in hela 205 mål.

Men efter att ha haft ett katastrofal försvarsspel i grundserien så lyfte sig Oskarshamn rejält till den första kvalmatchen mot HV71 och spelade mer stabilt i egen zon än de har gjort på hela säsongen.

Vad var det som ni hade fokuserat på eller som ni gjorde annorlunda?

– Det var väl defensiven egentligen, att vi skulle ta rätt beslut. Egentligen handlade det bara om att vara lugna i defensiven och inte hetsa upp oss och börja jaga folk, utan vara lite mer stabila. Det tycker jag att vi lyckas med i dag också och vi stänger ner HV hyfsat bra ändå, säger kapten Engsund.

Oskarshamn var också väldigt aggressiva i matchen och spelade fysiskt och tufft där de även var på HV-spelarna mycket efter avblåsningar.

Var det en del av er plan att få dem ut balans?

– Jag tycker det är lika mycket åt båda håll egentligen, inte mer från vår sida än från deras sida. Det är så det är i slutspel eller kval så det blir en liten extra krydda där. Det är bara kul.

Oscar Engsund och Oskarshamn spelade tufft mot HV, här är kaptenen i en duell med toppcentern Nick Shore. Foto: David Wreland/Bildbyrån

“Vi har varit mer klara i huvudet rent psykiskt än dem”

Oscar Engsund var verkligen Oskarshamns fältherre i den första kvalmatchen. Han spelade över 25 minuter och hade därmed mest istid av alla i matchen. 30-åringen, som också har Oskarshamn som moderklubb, växte ut till den försvarsgeneral som han värvades för att vara då han blockerade fem skott i matchen, mer än någon annan.

Just blockerade skott var en statistik som stack ut för Oskarshamn. I matchen mot HV stod IKO-spelare i vägen och blockerade skott hela 21 (!) gånger.

Engsund är också full av beundran för laget när han får höra statistiken.

– Det är ju jättebra. Där ser man ju bara vilken laginsats det var i kväll. Det har vi inte haft på hela säsongen. Det är skönt att se att killarna offrar sig där ute och hjälper laget på det sättet att vinna. Vi mår bra ändå men vi laddar om här i söndag.

Senast undertecknad och Oscar Engsund pratade i Husqvarna Garden var det efter att Oskarshamn hade förlorat med hela 10-1 den tredje februari. Då pratade backen själv om att laget skulle förbereda sig på bästa sätt inför kvalet.

Det verkar de även ha lyckats med.

Oskarshamn har fokuserat på kvalet i ungefär en och en halv månad fram till att pucken släpptes för den första kvalmatchen. HV71 däremot blev inte klara för kval förrän en vecka innan grundseriens slut.

Medan HV jagade för att komma över kvalstrecket så gnuggade Oskarshamn på detaljer i spelet samt också studerade sitt troliga kvalmotstånd.

Kände du att ni fick en fördel av det?

– Det är väl lite både ock tror jag. Men det är klart att vi har varit mer klara i huvudet rent psykiskt inför kvalet än dem. Så det kanske blir en liten fördel nu i första matchen men nu är vi ju inne i det mer. Så jag tror att det blir en bättre insats från bägge lagen på söndag.

Piken inför resten av serien: “De är ju osäkra på bortaplan”

HV71 hade hemmaplansfördel i kvalserien men i och med Oskarshamns vinst så har nu den fördelen raderats. I stället är det Oskarshamn som nu har favör där medan HV71 måste vinna en bortamatch för att ha chansen att hålla sig kvar i SHL. Under grundserien hade dock HV stora problem med bortaspelet och vann bara två av 26 matcher utanför Jönköping.

Engsund skickar då även en pik till HV när hemmaplansfördelen nu har skiftat över till Oskarshamn.

– Ja, men det är väl viktigt. De är ju lite osäkra på bortaplan, så det är ju bara bra för oss.

Historiken talar nu för Oskarshamn. Alla de tre tidigare åren som detta ångestkval har spelats så har den första matchen varit oerhört viktig. Laget som har vunnit match ett har nämligen vunnit hela serien alla gånger.

Det är dock ingen statistik som Oskarshamn bryr sig om.

– Nej, det är många matcher kvar att spela. Så det kommer att vara en tuff väg, men vi tar det bara match för match och gör det bästa av det, avslutar Oscar Engsund.

TV: Magnus Welin om talanghetsen: "Det händer inte ett skit"