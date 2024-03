ANNONS

Vegas Golden Knights snodde återigen rubrikerna på Trade Deadline. Men de gjorde det på ett sätt som egentligen inte borde vara möjligt, skriver Måns Karlsson.

Vegas Golden Knights hänsynslösa sätt att arbete har verkligen stuckit ut i NHL. Det känns som att Golden Knights satt en ny standard för hur en klubb ska jobba. Sju säsonger in på klubbens NHL-historia har de redan spelat två finaler, vunnit en titel - och värvat in fler världsstjärnor än någon annan klubb gjort under samma period. De har knutit till sig spelare som Marc-André Fleury, Robin Lehner, Alex Pietrangelo, Phil Kessel, Mark Stone, Max Pacioretty och Jack Eichel. Lika aggressiva som de varit på värvningsfronten har de också varit när det gällt att släppa spelare. Till skillnad från andra klubbledare i NHL har klubbledningen, med presidenten George McPhee och general managern Kelly McCrimmon, också kunnat vara helt osentimentala och helt enkelt använt sina spelare och talanger som handelsvaror. Marc-André Fleury gick från klubbens solklara älskling till oönskad. Och de spelare man valt i förstarundan i draften, spelare som andra klubbar gör allt för att behålla, har man utan att blinka skeppat iväg i jakt på något bättre. Svenske David Edstrom, som offrades i Hertl-trejden, var det sjätte (!) förstarundevalet Vegas trejdade bort sedan de klev in i ligan.

Jag tror många klubbar önskade att deras klubbledning jobbade som just Vegas Golden Knights. I alla fall om man visste att resultatet skulle bli lika bra. På många sätt kan jag beundra deras sätt att jobba. Deras “vi skjuter våra problem på framtiden i utbyte mot att göra resultat nu”-mentalitet.

Ett lag som inte borde gå att bygga

Vid förra veckans deadline var det återigen den regerande mästaren som snodde rubrikerna. De tog in marknadens mest jagade back, Noah Hanifin, och slog sedan till med den största Trade Deadline-bomben på flera år när de från ingenstans bytte till sig Tomas Hertl från San Jose. En jättevärvning som kommer göra Vegas till en av de stora Stanley Cup-favoriterna - om de får bukt på sin dåliga form och tar sig till slutspel. När alla är skadefria har de NHL:s bästa lag på pappret, vill jag hävda. Som utomstående är det väldigt häftigt att se Vegas aggressiva sätt att jobba - deras ambition att alltid gå för att vinna Stanley Cup sticker ut i NHL - men jag får ändå en ganska sur smak i munnen när jag ser hur de laddar på med trejd efter trejd efter trejd.

De har nämligen ett lag som egentligen inte borde gå att bygga.

NHL:s lönetak ligger på 83,5 miljoner dollar. Vegas lagbygge är värt i runda slängar 98. Det är möjligt då Mark Stone och Robin Lehner är på skadelistan - vilket innebär att deras löner inte räknas. Eftersom lönetaket bara gäller under grundserien och inte under slutspelet skulle Stone i teorin kunna komma tillbaka till första matchen i slutspelet och på så sätt se till att Vegas har ett lag som ligger många miljoner över lönetaket. Det handlar inte om att Vegas fejkar någon skada, Stone har en sprucken mjälte och det är långt ifrån givet att han faktiskt är tillbaka tills dess att slutspelet börjar. Det handlar heller inte om att Vegas bryter mot några regler. Det råder dock inga som helst tvivel om att man kringgår dem - och att man jobbar tvärt emot det som tanken faktiskt var med NHL:s lönetak. Tanken med det var att jämna ut startfältet, och att inte några få lag skulle ta hand om alla stjärnor. Att inte några få lag skulle kunna trejda till sig alla tunga namn vid deadline.

Inte det första laget som jobbat så

Man är absolut inte det första laget som jobbar på det sättet. Chicago fick under sina glansdagar liknande kritik, och när Tampa Bay år 2021 vann Stanley Cup hade de Nikita Kutjerov på skadelistan hela säsongen. När väl slutspelet drog igång hade han, som av en händelse, blivit frisk. Han gjorde sedan 32 poäng på 21 matcher och vann slutspelets poängliga. Tampa Bay vann då med ett lag som egentligen inte borde gå att ha.

– Det är löjligt att påstå att detta inte är allvarliga skador eller att vi inte behöver ha spelare på långtidsskadelistan. Reglerna finns där och NHL är väldigt noggranna och stränga men vi bryter inte mot reglerna, säger GM McCrimmon som svar på kritiken.

Mark Stone. Foto: Bildbyrån.

Vegas själva gjorde på samma sätt ifjol, när Mark Stone återigen fanns på skadelistan. Då kom han senare tillbaka och förde sitt lag till Stanley Cup-vinsten. Jag kan inte döma Vegas Golden Knights för att de jobbat på det här sättet. De gör inga som helst fel enligt det regelverk som råder. De gör bara allt för att maximera sina chanser att vinna Stanley Cup - och varför skulle de inte göra det?

Lönetaket - en pappersprodukt

Det handlar helt enkelt inte längre om att bygga ett så bra lag som möjligt inom NHL:s lönetak - utan att hitta bäst sätt att runda reglerna. Det är främst två metoder som används: Antingen det jag beskrivit här, att spelare sätts upp på skadelistan, eller genom att involvera ett tredje lag i en bytesaffär. Vi ser nämligen allt oftare trelagstrejder, där lag A trejdar bort en spelare till lag B, men behåller lite lön för att få ett starkare utbyte. Vid behov kan också lag C involveras, och behålla upp till 25 procent av lönen. Lag C är oftast ett lag som inte har någonting med slutspelracet att göra, och ett lag som har lönetaksutrymme. De kan ta emot lite “lön” i utbyte mot ett sjätteval i draften eller liknande. Det gör att klubben som faktiskt trejdar till sig spelaren i vissa fall bara betalar 25 procent av lönen. De får som sagt betala mer i form av spelare och draftval - men det bryr sig sällan de Stanley Cup-jagande lagen sig om.

Med tanke på att lönetaket i NHL i princip inte ändrats på senare år, på grund av de ekonomiska förlusterna som gjordes i samband med pandemin, vet jag att det hade varit helt otroligt svårt att bygga slagkraftiga lag och alternativet hade varit att det knappt gjorts några trejder över huvud taget, vilket ju hade varit tråkigare för oss utifrån. Men det är ju också det som är poängen med lönetaket. Det gäller att anpassa sig efter verkligheten. Eller ja, det är det jag trodde var poängen med lönetaket.

I själva verket verkar det vara en pappersprodukt.

En regeländring på gång?

Det finns rykten i Nordamerika om att en regeländring är på gång, och att en spelare som missar slutet av säsongen på grund av att han är uppsatt på långtidsskadelistan inte ska få spela den första slutspelsrundan. På så sätt ska det inte bli lika attraktivt att jobba som vissa klubbar gjort på senare år. Det är ett sätt att kringgå den problematik som råder, men jag vet inte om det är rätt sätt heller. Det är i alla fall skönt att NHL till sist insett att det här faktiskt är ett problem. Att lönetaket inte alls används på det sätt det var tänkt att användas. Att det inte handlar om att bygga ett så bra lag inom den lagda gränsen - utan att det handlar om att ha så bra matematiker anställda på kansliet som möjligt.

Men oavsett vilken lösning ligan kommer på tror jag i alla fall att de flesta är överens om att NHL - i alla fall på den fronten - är trasigt.

Och att något måste göras.

