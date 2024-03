Det ryktades mycket om Linus Ullmark på Trade Deadline men stjärnmålvakten blev kvar i Boston Bruins.

Då gav han svar på tal genom att storspela och utses till matchens lirare i 5-1-segern mot Pittsburgh i natt.

– Det här är laget jag vill spela för och jag är väldigt tacksam över att vara en del av den här gruppen, säger en känslosam Ullmark efteråt.

Linus Ullmark var en av spelarna som det ryktades mycket om inför fredagens Trade Deadline i NHL. På deadlinedagen kom också uppgifter om att Boston var redo att byta bort stjärnmålvakten och hade en färdig deal med Los Angeles Kings – men att Ullmark gick in och stoppade trejden.

Under lördagskvällen ställde sig Ullmark mellan stolparna igen efter att ha blivit kvar i Boston – och gjorde då en toppinsats. Bruins vann med 5-1 mot Pittsburgh Penguins och Ullmark stod på huvudet hela matchen där han räddade 38 av 39 skott.

Efteråt gjorde han sin patenterade kram med målvaktskollegan Jeremy Swayman och Swayman valde sedan att gestikulera genom att peka på Ullmark och på isen som för att poängtera att han inte ska någonstans.

– En del matcher kommer man att bära med sig lite längre. Den här kommer jag att hålla kvar i mitt minne och titta tillbaka på ett antal gånger. Jag blev känslosam när “Sway” sade alla de fina sakerna som han gjorde. Jag hade gjort samma sak för honom om det varit ombytta roller men det är svårt att prata om. Jag är bara så jäkla glad, säger Ullmark efter vinsten.

Pittsburgh vann skotten med 39-23 men tack vare Ullmarks storspel kunde Boston ändå vinna. Svensken vann då pris som matchens lirare.

– Han var vår bästa spelare, det var inte ens nära. Han var riktigt bra, jag är glad att han fortfarande är en Bruins-spelare, säger coachen Jim Montgomery.

I think Jeremy Swayman was very happy that Linus Ullmark wasn't traded at the deadline 😂 pic.twitter.com/TP7cWLj2uR