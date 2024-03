Tyler Toffoli var ett av de största namnen som fanns kvar på trejdblocket inför fredagens deadline.

Men nu har stjärnan trejdats – till Winnipeg Jets.

Efter att flera av de största stjärnorna redan trejdats tidigare i veckan så var Tyler Toffoli ett av de bästa bytena som fanns tillgänglig inför fredagens Trade Deadline.

Nu har han också blivit bortbytt.

Toffoli trejdas nämligen från New Jersey Devils till Winnipeg Jets enligt samstämmiga uppgifter från Nordamerika. Trejden bekräftades senare också och Devils kommer att behålla 50 procent av Toffolis lön på 4,25 miljoner dollar. Devils får då ett andrarundeval i draften 2025 och ett tredjerundeval 2024 från Winnipeg i utbyte för att släppa Toffoli.

Winnipeg Jets and New Jersey devils are closing on trade sending Tyler Toffoli to Wpg.