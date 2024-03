Vegas Golden Knights bjuder på en riktig chock precis innan deadline.

De trejdar nämligen till sig stjärnforwarden Tomas Hertl från San Jose Sharks – och släpper då svenske stortalangen David Edstrom i motsatt riktning.

De regerande Stanley Cup-mästarna Vegas Golden Knights har redan trejdat till sig Anthony Mantha och Noah Hanifin tidigare i veckan.

Nu löser Vegas också en riktigt deadline-bomb. Enligt Bob McKenzie har de nämligen gjort klart med en tredje stjärntrejd då de byter till sig Tomas Hertl från San Jose Sharks, en riktig chock då det inte varit några rykten alls om att Hertl skulle kunna trejdas bort från Sharks.

I motsatt riktning skickar Vegas den svenske stortalangen David Edstrom, till vardags i Frölunda, till San Jose. Sharks får också ett förstarundeval 2025, samt två tredjerundeval 2025 och 2027.

San Jose behåller 17 procent av Hertls lön för resterande del av kontraktet. Sharks kommer alltså att ha fortsätta betala 17 procent av lönen i sex år till medan Vegas får Hertl med en lönetaksträff på 6,75 miljoner dollar.

BREAKING, as per @TSNBobMcKenzie ... Vegas is working on a Tomas Hertl deal with San Jose.