Leksand stormar mot topp sex: "Totalt överlägsna"

En lång förlustsvit såg ut att grusa Leksands förhoppningar om en topp sex-plats. Men efter 4-1 mot Malmö ser masarna nu att kunna knipa en direktplats till kvartsfinalerna.

Leksand har hittat formen igen. Under lördagen körde man i långa stunder över Malmö rent spelmässigt och dominerade matchbilden totalt, speciellt i den andra och tredje perioden.

Malmö gjorde förvisso 1-0 via Johan Ivarsson, men det räckte inte långt för skåningarna.

För i den andra perioden började Leksand dyrka upp. Patrik Norén kom framstormandes och prickade in 1-1 i krysset bara en minut in i perioden. Innan perioden var över kom även 2-1 när Peter Cehlárik spelade fram Felix Unger Sörum som la in pucken i målet.

“Totalt överlägsna”

I den tredje perioden fortsatte man att styra spelet, och fick in både trean och fyran när man stängde matchen. Det efter mål av Marcus Karlberg och Carter Ashton.

– De är totalt överlägsna. Det finns ingen kräm i Malmö i dag. Leksand är större, starkare och snabbare. De vinner komfortabelt, säger experten Staffan Kronwall i TV4:s sändning.

Leksand har nu tre poäng ner till Timrå som är närmast jagande, men sitter då även på en överlägsen målskillnad. Med tolv poäng kvar att spela om kan mycket fortfarande hända, men dalalaget har nu satt sig i en väldigt bra position att ta sig direkt till en kvartsfinal.

