ANNONS

Chris Tanevs namn har cirkulerat i trejdrykten under säsongen. I natt skeppades backen från Calgary till Dallas via en trelagstrejd med New Jersey.

– Han kommer att bli en fantastisk tillgång för oss i numerärt underläge, säger general managern Jim Nill.

Tillsammans med lagkamraterna Jacob Markström, Rasmus Andersson och Noah Hanifin har Chris Tanevs namn cirkulerat i trejdrykten under säsongens gång. Backen, vars kontrakt löper ut efter säsongen, blev i natt den andra spelaren efter Elias Lindholm att lämna Flames inför den stundande trade deadline nästa vecka.

Detta efter att Tanev via en trelagstrejd med New Jersey hamnat i Dallas Stars.

– Vi är lyckligt lottade som har möjligheten att addera en spelare av Chris kaliber till vårt lag. Han är en beprövad försvarare med slutspelserfarenhet som är bekväm i alla delar av spelet. Chris är en av ligans bästa spelare i boxplay och han kommer att bli en fantastiskt tillgång för oss i numerärt underläge, säger general managern Jim Nill till Dallas hemsida.

Skickades via New Jersey till Dallas

Tanev hämtas tekniskt sett in via New Jersey, då han med halva lönen bibehållen av Flames först skickades till Devils i utbyte mot collegemålvakten Cole Brady. Tanev trejdades därefter till Dallas i utbyte mot ett fjärderundeval samt att Devils ska behålla 25 procent av Tanevs lön.

Även Cole Brady skeppas vidare från Calgary, då han, liksom Tanev, hamnar i Dallas. I motsatt riktning skickas den 20-årige backen Artyom Grushnikov tillsammans med ett andrarundeval i sommarens draft samt ett villkorligt tredjerundeval 2026 till Calgary.

För Dallas innebär affären att man bara betalar en fjärdedel av Tanevs lön, vilket gör att han kommer att ha en lönetaksträff på runt 1,2 miljoner dollar i Stars. 34-åringen har spelat 773 matcher i NHL med Vancouver och Calgary under sin karriär.

TV: Alla mål från nattens NHL-matcher