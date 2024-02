ANNONS

New York Rangers är ostoppbara för tillfället. Under natten till onsdag tog laget sin åttonde raka seger efter 3-1 mot Dallas. Och nu är man också med på allvar om racet till Presidents Trophy.

– Vi alla är på samma sida just nu, säger målvakten Igor Sjestjorkin till NHL.com.

Förra matchen stod man för en minst sagt stark vändning när man vände 1-4 till 6-5 mot rivalen New York Islanders. I natt spelade man sedan av en av toppkonkurrenterna när man vann med 3-1 mot Dallas.

Igor Sjestjorkin stod för 41 räddningar i matchen och blev den stora hjälten.

Målvakten ledde därmed sitt lag till den åttonde raka segern. Och nu är man bara tre poäng bakom Vancouver, som har flest poäng av alla. Dessutom har man två matcher mindre spelade än Canucks.

– Vi spelar vår bästa hockey varje kväll och är på samma sida just nu, summerar Igor Sjestjorkin formen.

Längsta vinstsviten sedan 15/16

I natt var det Adam Fox som öppnade målskyttet i den första perioden. Kaapo Kakko fyllde sedan på med 2-0 i den andra, på assist av Erik Gustafsson. Miro Heiskanen reducerade förvisso till 2-1 kort därefter, men sedan stängde Rangers ner motståndet totalt.

Med bara minuter kvar kom också 3-1 av Vincent Trocheck i öppen kasse, assisterad av Mika Zibanejad. Den åttonde raka vinsten ger en svit som är den längsta sedan säsongen 15/16 då man vann nio i rad.

– Vi lämnade januari och All star-uppehållet, och kom in och sa “vi vänder blad här, det här är ett nytt kapitel. Våra aktioner är bläcket, skriv ner det ni behöver säga”. Vi har rört oss sakta med det och killarna har köpt in sig på det, säger tränaren Peter Laviolette.