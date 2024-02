TV: Galna derbyt – framför 80 000 åskådare: "Skandalös match"

ANNONS

New York-lagen drabbades samman framför drygt 80 000 åskådare i en utomhusmatch – då blev det också en galen match. Där Rangers drog längsta strået efter att ha vunnit med 6-5.

– Jag var tvungen att hålla tillbaka tårarna, sade Artemi Panarin, som avgjorde matchen på övertid, efteråt.

På Met Life-stadium i New Jersey, där VM-finalen i fotboll ska spelas 2026, hade 79 690 personer tagit sig för att få se New York Rangers mot New York Islanders.

Och det verkar som att ingen gick därifrån besviken.

Erik Gustafsson öppnade målskyttet redan efter en och en halv minut, och det satte prägeln på hela tillställningen. New York Islanders svarade med att göra fyra raka mål och såg ett tag ut att gå mot en klar seger, men den här matchen var långtifrån över.

Vincent Trocheck sköt två mål i slutet av den andra perioden och Rangers gick därmed in i den tredje perioden med ett 4-3-underläge.

Då passade Alexander Romanov på att göra 5-3 i början av tredje och återigen kliva upp i en tvåmålsledning. Chris Kreider reducerade sedan till 5-4 med fyra minuter kvar, innan Mika Zibanejad kvitterade till 5-5 med 90 sekunder kvar.

Avgjorde på övertid: “Bedövande”

Rangers red på vågen och det dröjde bara tio sekunder in på övertiden innan Artemij Panarin avgjorde till 6-5.

Det var dock en diskussion om huruvida pucken var inne eller inte.

– Jag var 80 procent säker att den korsade mållinjen, det var ett mål, säger ryssen till NHL.com.

Det blev sedan ett hutlöst jublande på läktarna när det stod klart att matchen var avgjord.

– Det var bedövande, säger Chris Kreider och utbrister:

– Det där var en skandalös hockeymatch.