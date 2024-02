ANNONS

Oscar Alsenfelt är klar som ny sportchef i IK Oskarshamn - och lämnar därmed rollen som sportchef för SDHL. För hockeysverige.se berättar Alsenfelt om den resa ligan gjort de senaste åren.

– Det enda vi egentligen saknar i SDHL är publik, säger den tidigare målvaksstjärnan.

Ur ena hetluften in i den andra – så kanske man kan sammanfatta Oscar Alsenfelts byte av jobb. Från en tuff utmaning i SDHL till en antagligen skapligt tuff resa i Oskarshamn.

Det blev nästan två år som sportchef i SDHL, där han fått uppleva en liga och svensk damhockey som gått snabbt framåt i utvecklingen.

– Jag är väldigt tacksam att jag fått ha gjort den här tiden i SDHL där jag fått lära mig väldigt mycket om svensk hockey generellt. Egentligen om hur allt styrs centralt från SDHL, SHL, Hockeyallsvenskan och hur SIF (Svenska Ishockeyförbundet) jobbar med damhockeyn och hela hockeyrörelsen, berättar Oscar Alsenfelt för hockeysverige.se och fortsätter:

– Dessutom har jag skapat många nya kontakter och vänner. Sedan tycker jag att vi har gjort ett bra jobb och det är mycket som utvecklats under den här tiden. Speciellt sportsliga delarna.

– Såklart att jag önskar mer framgång kring publik och profil, men när jag ser tillbaka är jag väldigt glad att jag tog beslutet att ta det här jobbet och jag har lärt mig väldigt mycket.

“Vi har sett en snabb utveckling”

Tecknat av: Fredrik Jax.

Trots att det till och från en del håll ses ner på damhockeyn i framför allt sociala medier har Alsenfelt mött väldigt få fördomar under åren.

– Väldigt få. Egentligen nästan inga alls. Jag trodde nog att det skulle vara mer. Det finns en oerhörd drivkraft för att utveckla damhockeyn. SIF jobbar ”fifty-fifty", med dam och herr i mångt och mycket.

– SHL och Hockeyallsvenskan förstår värdet av damhockeyn, vilket även partners gör. Fotbollen ser också en ekonomisk hållbarhet och fördel med att driva kvinnlig sport.

– Det finns siffror som går neråt i svensk hockey så vi behöver flera till sporten. Utan tjejer och kvinnor kan vi nog inte målen på samma sätt. Men fördomar kan jag inte komma på någon nu, så pass bra är det.

Luleå har lett utvecklingen. Foto: Bildbyrån.

“Ligan är väldigt elitmässig - saknar bara publik”

Däremot är det såklart skillnad på förutsättningarna för SDHL jämfört med SHL.– Det tycker jag att man får dela upp i två delar. Ena är det centrala. Där är det såklart framför allt pengarna som är stora skillnaden. SDHL är en mindre organisation medan SHL är en jättestor organisation, så förutsättningarna ligger i det ekonomiska.– Ute i klubbarna ser vi en jätteutveckling kring förutsättningarna för tjejer kontra killar. Där har det hänt jättemycket under de här två åren när det kommer till när man tränar, vilket upplägg man har och hur elitmässigt det är.– Tjejerna närmar sig killarna snabbt och successivt kring förutsättningarna att bedriva elitverksamhet. Sedan är det, återigen, stor skillnad ekonomiskt där lönerna i SDHL är betydligt lägre av förklarliga skäl. Vi har ändå sett en snabb utveckling där. Jag hoppas och tror att inom tre till fem år är tjejerna och damerna i SDHL heltidsproffs.

Vad upplever du har utvecklats mest under dina två år i SDHL?

– Vi har implementerat väldigt mycket under de här två åren. Mycket kopplat till spelarnas säkerhet både där vi nu genomför forskning på skadepanoramat, vilket SHL har gjort länge, och högre krav på säkerheten runt matcherna.

– Vi håller utbildningar gällande akut omhändertagande även under träning och runt aktiviteterna. Dessutom har vi idag betydligt bättre försäkringar. Där har vi i stort sett samma som SHL och ett väldigt starkt kollektivavtal och även säkerställt att alla följer avtalsmallen. Sådana delar har utvecklats.

– Sett till det sportsliga har tacklingarna och hur man driver det elitmässigt i klubbarna gjort att vi ser ett bättre spel, en jämnare liga och att intresset därefter har ökat.

– Vi har även implanterat olika verktyg som kameror och statistik som är exakt som SHL. Vi kikar nu på att även införa målkameror. Dessutom utvecklas domarkåren jättemycket. Där har vi ett samarbete mellan SHL, Hockeyallsvenskan och SIF där vi också har sett positiva framgångar.

– Jag håller på att skriva ihop allt som hänt under mina två år och har säkert nu missat något, men det har hänt väldigt mycket och nytt som implementerats, vilket gjort att ligan är väldigt elitmässig. Det enda vi egentligen saknar i SDHL är publik för kommer det fler till matcherna generera det mer intäkter och bättre aktiveringar mot partners, vilket kommer innebära högre löner och en ännu mer elitmässig liga.

Foto: Bildbyrån.

Ser inte nya ligan som ett hot: “Bra för SDHL”

Publiksnittet har den här säsongen ökat.– Frölunda har såklart en del i det. Den har ökat ändå och det är också mycket för att vi gjort, tillsammans med ägarna, en satsning där vi fokuserar på publikmatcher. Klubbarna gjort ett betydligt större och bättre arbete kring de här matcherna än vad man gjort innan. Där har vissa klubbar lockat bra med publik och lyckats med de man gjort. Det här kommer göra att vi framöver kommer kunna se vad som varit bra och dålig, vilket är en fråga som prioriteras hos SDHL och hos ägarna.– En annan grej vi gjort är att ända spelschemat. Det har att göra både med sporten och publikrekryteringen. Det är en process eftersom vi i mångt och mycket lockar nya segment, familjer, tjejer… Vi vill bredda sporten och ha en egen produkt. Det tar tid att bygga upp det, men jag tror att jobbet som görs nu kommer generera betydligt högre siffror om några år.

PWHL kommer med stor sannolikhet plocka över minst en handfull spelare till kommande säsong, vilket kan innebära en utmaning för kvalitén på SDHL som liga.

– Vi har haft möte fysiskt med PWHL då vi var nere och träffade dem i Schweiz. SDHL ska även åka över och träffa folket från deras liga.

– Vi tror att det här är väldigt positivt för svensk damhockey och SDHL. Att se tjejer och damer kan drömma om en betydligt högre ersättning och komma till en liga där bästa spelarna i världen är.

– I nuläget påverkar det inte SDHL mycket eftersom det är relativt sett är få lag i PWHL, sex lag. Vi ser att majoriteten av bästa spelarna är från Nordamerika och som kommer fylla lagen i den ligan. Vi kommer även ha ett bra samarbete där vi, förhoppningsvis, i framtiden kan signera ett avtal där vi får ersättning för utbildade spelare.

– Det här föder en dröm och ger att bästa svenska spelarna kan få en bra utveckling i PWHL så vi kan producera ett bättre landslag. Vi ser också att vi kan få en bättre ersättning till klubbarna runt om i Sverige som bedriver utveckling, vilket det inte har funnits innan. Som helhet ser vi att det kommer bli bra för SDHL.



Efter säsongen avslutar Oscar Alsenfelt sitt jobb som sportchef i SDHL för att ta sig an motsvarande jobb hos Oskarshamn.

– Det dök upp en möjlighet som jag drömt om länge och som passar mig. Egentligen har jag haft det här i baktanken när jag gjort allt mitt jobb i 15 års tid utöver hockeyn, avslutar Oscar Alsenfelt.



En intervju med Oscar Alsenfelt om hur han ser på nya jobbet i Oskarshamn kommer framöver på hockeysverige.se.

