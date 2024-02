Morgan Rielly cross-checkade Ridly Greig i huvudet efter att den sistnämnda sköt ett slagskott i öppen kasse. En händelse som har väckt debatt inom hockeyvärlden.

– Om du backar tillbaka när jag kom in i ligan ligger han förmodligen fortfarande kvar på isen, säger Riellys lagkamrat Ryan Reaves.

Se situationen i spelaren ovan!

Det har varit en snackis och vevats repris på repris på situationen där Ridly Greig väljer att skjuta ett slagskott mot det tomma målet, istället för att bara lägga in pucken.

Toronto tog det som ett hån, och Morgan Rielly valde att gå till attack mot sin motståndare. Efter att pucken gick in i mål fick Greig ta emot en cross-checking mot huvudtrakten. Efterspelet har handlat mycket om huruvida Riellys reaktion var befogad eller inte, och nu ger sig Ryan Reaves in i debatten.

Busen har spelat över 900 NHL-matcher och har en roll i Toronto som handlar om att bara vara fysisk och reta upp motståndarna.

– Om du backar tillbaka när jag kom in i ligan ligger han förmodligen fortfarande kvar på isen. Jag tycker att hans reaktion var lämplig. Jag ser inte hur en så ung spelare kan tro att det är lämpligt att göra nåt sånt där, säger 37-åringen till Chris Johnston.

Ryan Reaves, on the Ridly Greig empty-net slapshot: "If you rewind to when I came into the league he's probably still laying on the ice. I thought (Morgan Rielly's response) was appropriate. I don't see how a kid that young thinks it's appropriate to do something like that."