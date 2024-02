ANNONS

Chicago, Boston och nu New Jersey.

I natt storspelade Jacob Markström återigen - och hyllades stort av sin coach.

– Det är därför man har en målvakt av den kalibern, säger Ryan Huska till NHL.com efter 5–3-segern.

Jacob Markström har minst sagt hittat formen på senaste tiden. Senast kunde han säkra en skräll mot topplaget Boston och i natt tog han sitt Calgary Flames till seger igen. Denna gång var det genom hela 37 räddningar.

– Det här är det bästa jag har sett honom spela under tiden som han varit med oss. Han har gett oss chansen att vinna varje kväll, det är därför man har en målvakt av den kalibern, säger Calgary coach Ryan Huska till NHL.com.

Devils hade tagit ledningen dryga 15 minuter in efter en framspelning av Jesper Bratt, hans första av tre denna natt, men Mikael Backlund kvitterade kort därefter. Flames klev ifrån i andra och i början av tredje. Bara under sista 20 sköt New Jersey 17 skott mot mål, men endast två letade sig in. Slutresultatet blev till slut 5–3 till Markström och co.

Visade upp sig - mot nya klubben?

Samtidigt som Calgary i och med detta tog nya sköna poäng var matchen även en uppvisning för Markström. Devils har under den senaste tiden nämligen ryktats vara intresserade av den 34-årige burväktaren som just nu sitter på ett kontrakt till 2025/26. Det finns en no trade-klausul i hans avtal, men när han får frågan kring det hela svarar han:

– Det är upp till Calgary vad de vill göra. Jag kontrollerar det inte. Oavsett vilken riktning klubben vill gå så kommer jag inte forcera någonting, säger Markström till Sportsnet.

Hittills denna säsong har Markström spelade 31 matcher. På dessa har han släppt in 2,56 mål per match och samlat ihop till en räddningsprocent på 91,4.