ANNONS

Skadorna öppnade för debutanter i Luleå.

Då klev supertalangerna ut och tog för sig, något som de hyllades för i 2–0-segern.

– De visar att de vill vara här och brottas med de stora pojkarna, säger Henrik Stridh i TV4.

Ett skadeskjutet Luleå åkte till Växjö för ett kvällsmöte under tisdagen. Då valde man att plocka med och ge speltid till inte bara en utan flera juniorer.

Fjärdekedjan mot de svenska mästarna bestod av 18-årige Isac Hedqvist, 18-årige David Granberg och SHL-debuterande supertalangen, Jakob Ihs Wozniak, blott 16-år gammal. Dessutom fick 16-årige Oliwer Sjöström göra sina första minuter i högsta serien.

– Det är ju en speciell dag för dem att göra debut. Det är unga pojkar som är otroligt lovande. Jag tror förväntningarna ska vara att de kommer ut, slappnar av och spelar sitt spel så gott det går. Det kommer vara spända kroppar som kommer ut, så förväntningarna tycker jag inte ska vara så höga på dem. Njut av matchen och jobba hårt, det är det vi har skickat med dem, sa Luleås assisterande tränaren Henrik Stridh i TV4 inför mötet.

Juniorerna fick även stort förtroende under det tillknäppta mötet. Ihs Wozniak fick bland annat kliva in i en powerplay-uppställning istället för frånvarande Adam Brodecki. Därmed var det kanske inte förvånande när de sedan hyllades igen under matchen.

– Jag tycker att de sköter sig bra. De kommer in och tar för sig, är inte blyga på något sätt. De visar att de vill vara här och brottas med de stora pojkarna. Det tycker jag är roligt att se, säger Stridh i TV4.

“Nervositeten var väl tio i början”

Ihs Wozniak kom till ett bra skottläge tidigt och var själv självklart nöjd med det hela.

– Det är superkul. Det är något man har drömt om länge. Superkul att var här, det är bara att fortsätta. Nervositeten var väl tio i början, men det började lugna ner sig efter några byten. Nu är det ganska lugnt, säger 16-åringen i TV4.

För Sjöström blev det även en speciell match på flera sätt i och med att han fick inta isen i SHL tillsammans med sin kusin, Isac Hedqvist.

– Man känner ju många där inne, men speciellt Isac som jag vuxit upp med. Han tar hand om mig bra där inne och hjälper mig komma in i gruppen. Det är skönt, säger han i TV4 och forsätter om att spela i backpar med rutinerade Frederic Allard:

– Det är lite klurigt nu i början, men han är duktig och ger bra tips på både träning och i båset. Det är kul att spela med honom. Det är en fartfylld match där ute, det är bara att köra på.

TV: Rasmus Dahlins tre snyggaste mål 23/24