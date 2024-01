ANNONS

Timrå stärker upp ledarstaben. Inför säsongsavslutningen kliver Morten Madsen på tränarbänken för SHL-klubben.

Under den resterande delen av SHL-säsongen kommer Morten Madsen att stärka upp ledarstaben i Timrå.

– Morten har funnits med oss som tränare under hela säsongen på träningar och runtomkring. Han har varit uppskattad på träningarna samt var uppskattad när han hoppade in i höstas. Han kommer att bli en bra tillgång till oss under matcherna framförallt med sitt driv och sitt sätt att elda på laget, säger huvudtränaren Anders Karlsson till klubbens hemsida.

Madsen har tidigare under säsongen täckt upp på tränarsidan när Lars Marklund missade några matcher på grund av sjukdom.

– Vi har pratat med tränare och spelare om perioden som han var tränare i båset och har konstaterat att han var uppskattad på bänken. Vi tycker att det här är ett bra tillfälle att lyfta in honom för resten av säsongen som ett komplement till nuvarande ledarstab, säger sportchefen Kimmo Kapanen.

Inför förra säsongen valde Madsen att lägga skridskorna på hyllan efter en karriär som innefattade närmare 400 grundseriematcher i SHL för Timrå, Karlskrona, MoDo och Frölunda. Han hann även med ett par säsonger i AHL och spelade 15 VM-turneringar samt ett OS för Danmark.

Den här säsongen har Madsen jobbat med spelarutveckling i SHL-laget.

