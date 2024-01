ANNONS

Trots sin korta existens har Vegas redan tagit sig till sin första Stanley Cup.

Kan de även återupprepa succén? För hockeysverige.se ger Håkan Södergren sitt svar.

– Därför är jag lite mera skeptisk, säger Viaplays expert.

Vegas vann Stanley Cup redan efter att bara existerat som organisation i sex säsonger. Dessutom är man så här långt även bästa laget i NHL den här säsongen. En imponerande resa.



– Framför allt har Vegas gjort det extremt bra sedan dom satte upp det här systemet. Allt ifrån ägare, åskådare, arena…. Alltid när det handlar om sådant är det först och främst business. Finns det inte business finns det inte heller en grogrund för sporten, säger Håkan Södergren som sedan många år tillbaka med NHL på Viaplay.



Södergren fortsätter:

– Det var där man egentligen gjorde det stora arbetet, när man sålde biljetter och byggde arenan. Sedan skaffade man en image som passade till staden rean innan.

– Det hade varit helt annorlunda om Vegas haft en annan typ av image som inte passat in på ”tjo”, glam, spel, gambling, neonskyltar, underhållning och allt sådant. Då hade det nog fallit lite plattare än vad det gjort nu.

– Sedan att självklart anställa rätt manager (George McPhee). En kille som hade perspektiv på saker och ting efter att ha varit med rätt länge.

– Som alltid då det kommer till idrott gäller det att utnyttja reglerna. Där var Vegas definitivt skickliga på det sättet att när dom fick drafta killarna i klubbens ”expansion draft” så såg dom till spelare som egentligen inte passade in någonstans. Killar som ville ha revansch, hade kapacitet men kanske inte kommit fram i sina klubbar eller inte fick spela på sina rätta platser. Eller så var det att gamla storspelare som spelade på dom positionerna, vilket gjorde att dom här killarna fick spela tredje eller i många fall fjärde fiolen.

Vegas jublar efter Stanley Cup-segern. Foto: Bildbyrån.

Håkan Södergren menar också att Vegas hade lite flyt.



– Ja, på så sätt att man fick målvakten (Marc-André) Fleury. När man får ett sådant namn börjar snöbollen rulla lite. Flera av spelarna som kom in hade dessutom en fantastisk utveckling. Inte minst William Karlsson. Spelare som var av den typen som stod på tillväxt, men inte riktigt hade ork att slå igenom själva eller klarat av att bevisa att dom var bättre än spelarna som hade stjärnpositionen i laget man spelade för.

– Ett par sådana saker gjorde Vegas ofantligt bra. Dessutom var tajmingen rätt. Det var få som trodde att Vegas var typen för en idrottsorganisation eftersom det inte fanns några där tidigare. Egentligen var det en ganska stor gambling från ägarnas sida.

Svenske stjärnan hyllas: “Väldigt skicklig"

Inför säsongen 2022/23 plockade Vegas in Bruce Cassidy som coach. Han kom från att med stor framgång coachat Boston under sex säsonger. Det var också han som tog Vegas till Stanley Cup vinsten förra säsongen.



– Nu blev det en väldigt konstig säsong med Bruce Cassidy. Jim Montgomery och Paul Maurice nere i Florida som gjorde att det nästan blev som en rockad med framgångsrika och väldigt skickliga coacher. Samtidigt blev det en väldigt bra tajming.

– Sedan på det sättet Cassidy fick lämna Boston… Alla tyckte inte det där var riktigt glasklart med tanke på resultatet han gjort under många år i Boston, hur han byggt upp spelet och gjort laget framgångsrika. Det var egentligen inga tvivel om att han var hockeymässigt kunnig.

– Däremot, runt Cassidy, var det ett par spelare, bland annat Jake De Brusk, som ville har en trejd i Boston när Cassidy inte var den personligheten han önskade. Cassidy var tuff, hård och om jag skulle gissa, fel person efter den här MeeToo-generationen. Han var lite för rak.

– Det var inget tvivel om, vilket Montgomery också sagt, att den defensiv och organisation i Boston under Cassidys tid var riktigt bra. Där fanns det ingenting Montgomery kunde tillföra. ”Det enda jag behövde fokusera på var offensiven”. Den hade inte Cassidy utvecklat i samma grad som målvaktsspelet och defensiven.

– Jag tyckte jag man kunde se i Vegas spel under förra slutspelet, att man nästan var omöjliga att göra mål på. Det var deras grej.



Hur ser du på den offensiva spets Vegas har idag med bland andra Jack Eichel, Mark Stone, Jonathan Marchessault och William Karlsson?

– Jag är från den gamla skolan, som alla vet, och hävdar att offensiven startar med en bra defensiv. Det vill säga att har du ett bra försvarsspel, vinner pucken genom målvaktsspelet eller en brytning på något sätt blir det ofta en kontingssituation. Du får ofta ett numerärt överläge, tre mot två, två mot ett eller liknande.

– Det kommer igen i alla spelets former. Du får en trygghet i försvarsspelet, vilket gör att du vågar ha en ligga på rulle om du har tillexempel en William Karlsson. Du vågar ligga lite högre upp i banan eftersom man är så säkra på att det där löser försvaret.

– Man kan då, inte fuska, men tjuva en eller två meter ibland. Det kan vara rätt avgörande i kontringsmomenten. Där av hävdar jag att Vegas anfallsspel är helt och hållet beroende av försvarsspelet.

“Inte alltid blixten slår ner på samma ställe två gånger”

William Karlsson är en av lagets stora ledare och har den här säsongen svarat för 15 mål och totalt 32 poäng på 38 matcher.– Han är den perfekta tvåvägscentern. Hög motor, bra uthållighet, tekniskt bra skridskoåkning och allt sådant. Att han första säsongen i Vegas gjorde 43 mål var kanske egentligen lite över hans offensiva förmåga.– William är en produkt av Vegas spel eftersom han är väldigt skicklig i omställningarna och uthållig. Det vill säga när övriga spelare är tvungna att byta efter 30 sekunder kan han lira 15–20 till. Kommer man då i kontringslägen som Vegas ofta gjorde fick han också lägena.– Sedan används han väldigt mycket i fyra mot fem spelet. Där han faktiskt ett offensivt hot.

Ytterligare en svensk har anslutit till Vegas. Det handlar om Tobias Björnfot som närmast kommer från fem säsonger i Los Angeles organisation?



– Han blev upplockad på Waivers från Los Angeles. Los Angeles har många bra unga spelare och man vet att där kommer inte alla få plats. Man menar på att han är lite för lik andra spelare man har, vilket gjorde att han blev överflödig.

– Jag tycker det här är smart av Vegas. Han har lite mer av det Vegas kanske saknar. Tittar du på Vegas laguppställning och då framför allt backarna, jag tror inte att dom hade någon av sex backarna Vegas i slutspelet som var under 6.03 ft. Vegas hade det största, lägsta och mest fysiska backbeståndet i hela NHL-slutspelet.

– Dom grabbarna börjar bli rutinerade, har spelat mycket börjar bli slitna samtidigt som motståndarna anpassar sig. Då kanske Vegas behöver det spelartypen Björnfot är. Lite kvickare på fötterna, spelskickligare, rörligare, mindre och lite mer anpassningsbar till dagens spel. Jag tror att det är ett väldigt smart ”pick up” från Vegas sida återigen.

Tobias Björnfot. Foto: Bildbyrån.

Vad talar för att Vegas kan gå hela vägen även den här säsongen?

– Vegas hade en fantastisk start av säsongen, vilket gjorde att dom verkligen infriade alla förväntningar. Eichel har var fantastisk. Stone har varit relativt frisk. I alla fall inte lika mycket skadad som han brukar vara.

– Vegas har fått in lite nytt medan (William) Carrier, (William) Karlsson och (Jonathan) Marchessault fortfarande finns kvar. Man har lite tyngre spelare på forwardssidan. Sedan är det alltid så att som försvarande mästare har 31 lag emot dig. Att hela tiden behöva försvara sin position gentemot många lag är tufft. Små, små misstag kan kosta dig hela säsongen.

– Dom hade ett fantastiskt flyt förra säsongen då deras femtekeeper, (Adin) Hill, var den som avgjorde och var kanske bästa målvakt i hela slutspelet. Vegas har lite trubbel på målvaktssidan även den här säsongen. Om man hittar den tajmingen på målvaktssidan ytterligare en gång är jag lite osäker på att Vegas kan gå hela vägen. Det är inte alltid så att blixten slår ner på samma ställe två gånger.

– Jag är lite skeptiskt. Vegas är ett slutspelslag och kan gå långt, men den västra sidan kan vara lika tuff som den östra. Så sa man inte förut, men har du riktig jäkla otur i den här ligan kan du möta ett Edmonton som hittat rätt i slutspelet eller Winnipeg som är dominanta på den sidan. Därför är jag, som sagt var, lite mera skeptisk till att Vegas går hela vägen i år.

TV: William Karlssons tal under segerparaden