William Nylander och Elias Pettersson ligger etta och tvåa i svenska poängligan i NHL – men trots det ratas båda till All Star-matchen.

I stället är tre andra svenskar uttagna till NHL:s All Star-evenemang.

Under natten plockade NHL ut de 32 första spelarna som tar plats i All Star-matchen som spelas om cirka en månad.

NHL har nu tagit ut en spelare från varje NHL-lag som ska vara med och spela i All Star-matchen och tre svenskar tar plats – men inte de två största stjärnorna.

William Nylander och Elias Pettersson har gjort flest poäng av svenskarna i NHL den här säsongen – men ingen av dem är uttagna till All Stars. William Nylander (51 poäng) petas till förmån för lagkamraten Auston Matthews från Toronto medan Elias Pettersson (45 poäng) inte kommer med då Quinn Hughes väljs före Pettersson bland Vancouverspelarna.

