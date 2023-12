ANNONS

Jonathan Lekkerimäki är Sveriges kanske största stjärna i den stundande JVM-turneringen. Det är faktiskt hans tredje U20-VM - men de två tidigare har inte gått som det var tänkt.

– Jag tog det som en läropeng, men jag ville skapa mer offensivt, säger han om debuten redan för två turneringar sedan.

ÖREBRO (Hockeysverige.se)



Det lackar mot Junior-VM på hemmaplan. Sverige är ett av favoritlagen. Så kallade experter har pratat under flera år om hur spännande just den här årskullen ser ut. Nu är det examen, eller upp till bevis om man så vill. Jonathan Lekkerimäki har spelat två JVM innan det som nu kommer och ses lite som den spelare som ska leda laget i offensiven.



Inför säsongen 2022/23 valde han att lämna Djurgården för spel i SHL med Örebro. Så här långt har 19-åringen från Tullinge söder om Stockholm svarat för tio mål och totalt 16 poäng på 24 matcher, men framför allt varit en av lagets ledande spelare.

– Det jag skulle säga att jag utvecklat mest sedan jag kom till Örebro är allroundspelet, spelet utan puck, spelet i egen zon och närkamperna, berättar av Vancouver draftade JVM-spelaren då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Behrn Arena.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

“Det var inte heller så bra”

– Jag tycker att jag är mer aggressiv och kan sätta stopp i spelet om det behövs, men också att jag har min position.– Lite speciellt. Jag gillar Stockholm och har bott där hela livet, men jag tycker det är mysigt här i Örebro och trivs här tillsammans med tjejen, så det känns bra.– Det har varit en bra säsong. Både jag och laget fick en bra start. Sedan har vi nu haft lite tuffare, men det är bara att bygga vidare på det vi gjort bra. Dessutom kommer det ett JVM snart, säger Lekkerimäki som till synes i matcherna tar mer initiativ på isen än tidigare säsonger.– Ja, det tycker jag också. Spelet med puck och att vara farlig i offensiv zon har jag också utvecklat och sedan spelar jag på mina styrkor.

Jonathan Lekkerimäki spelade JVM både 2022 och 2023, och är med med det J20-landslagets mest erfarna spelare.

– Det jag tar med mig från dom turneringarna är spelet på liten rink. Nu blir det inte så i det här JVM, men det är ändå något jag tar med mig och alla bra spelare jag mött.

– Också hur noga man måste vara i varje match och byte eftersom alla matcher är väldigt tajta.

Hur viktig är det att hålla ihop gruppen under en sådan turnering?

– Jätteviktigt. Många är med från U18-tiden och där tycker jag att vi har varit en väldigt stark grupp. Det gäller att köpa in på sin roll och pusha varandra under match och träning. Sedan är vi väldigt bra kompisar vid sidan av.

– Jag tycker att vi är en väldigt bra grupp med många fina killar som kan leda laget på ett bra sätt. Vi har bra ”skill” i gruppen så det är bara att kriga till varje pris.

Vid Junior-VM 2022 svarade Lekkerimäki för två assist på sju matcher.

Foto: Bildbyrån.

– Det gick kanske inte som jag hade tänkt. Ändå var det kul att jag fick chansen att vara med och känna på ett Junior-VM två år tidigare. Jag tog det som en läropeng, men jag ville skapa mer offensivt. Jag ville vara farligare i offensiv zon och powerplay.



I turneringen 2023 svarade han för ett mål och totalt fyra poäng på sju matcher.

– Det var inte heller så bra. Jag kom till den från en hjärnskakning…, men i år är det dags, säger Jonathan Lekkerimäki med ett leende.



Junior-VM i Göteborg, alltså hemmaplan, hur tänker du kring allt runtomkring turneringen och den inramning som kommer bli?

– Att det ska bli väldigt kul. Att få vara med på ett Junior-VM på hemmaplan är få förunnat. Att ta vara på publiken och allt runtomkring, men samtidigt fokusera på det vi ska göra.

Är du rädd för att det kan bli för mycket med allt runt om?

– Nej, det tror jag inte. Ledarna har nog styrt upp det där ganska bra så vi gör det där till vår fördel i stället.

“Tror vi kommer gå hela vägen”

Jonathan Lekkerimäki är draftad av Vancouver och i Junior-VM laget är två ytterligare från samma organisation uttagna: Västerås/Örebros Elias Pettersson och Tom Willander som till vardags spelar för Boston University.

– Jag fick ett SMS av ”Samme” (Mikael Samuelsson) där han skrev grattis. Att vi är tre från Vancouver är såklart kul. Klart att jag och Elias också har pratat en del om det.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vilka förväntningar har ni på turneringen?

– Att det ska bli väldigt kul, bara njuta och vara med grabbarna, säger 19-åringen med ett leende samtidigt som han är väl medveten om att förväntningarna på det här laget är höga.

– Jag tycker att det här laget håller en hög klass. Ett riktigt skickligt lag så jag tror att vi kommer gå hela vägen.



Hur kommer din roll vid sidan av isen bli i den här turneringen, med tanke på den erfarenhet du har från tidigare turneringar?

– Jag försöker bara vara mig själv, vara ödmjuk och sådant. Inget speciellt kanske, men att hålla ihop gruppen.

TV: JVM-minnen: Filip Forsberg

– Tålamod, men också att njuta och bara köra. Inte tänka så mycket utan när matcherna kör i gång är det bara plattan i mattan och tro på det vi ska göra.- Det gör Noah Östlund - Det vet jag faktiskt inte, men om vi får göra det ska det bli väldigt kul. Vi har spelat ihop länge så vi hittar varandra väldigt bra.- (Skratt) Bra fråga. Jag kanske få ta med henne till en ”almis” eller något, avslutar Jonathan Lekkerimäki.